La marca del distributore spinge i conti di Conad

Conad ha archivviato l'esercizio 2023 con ricavi per oltre 20 miliardi di euro. Forte progresso per la Mdd, in arrivo investimenti per l'innovazione

Conad archivia l’esercizio 2023 con ricavi in crescita dell’8,11% a superare i 20 miliardi di euro, spinta soprattutto dai prodotti a marchio del distributore, che hanno messo a segno un balzo delle vendite del 12,9%, raggiungendo quota 6 miliardi di euro e rappresentando il 33,2% nel canale super.

Market share sopra il 15%

Lo scorso anno Conad ha ottenuto una quota di mercato del 15,01% nei canali Iper + Super + Discount (Fonte: Guida Nielsen Largo Consumo), consolidando il dato di fine 2022 (14,96%) e confermando la leadership nel canale supermercati (23,49%).

Il patrimonio netto aggregato di sistema è risultato pari a 3,49 miliardi di euro (+7,4% rispetto al 2022).

La marca del distributore riconferma il suo ruolo centrale per la crescita dell’intero sistema, raggiungendo il 33,2% di quota sul totale del largo consumo confezionato in Italia nel canale super. Inoltre, oltre un terzo dei prodotti venduti dall’insegna è a marchio Conad, mentre i prodotti Mdd Conad sono al primo o al secondo posto tra i prodotti più venduti nel 75% delle categorie merceologiche.

Questi risultati hanno permesso di generare un fatturato per quanto riguarda i prodotti a marchio pari a 6 miliardi di euro nel 2023, in crescita del 12,9% rispetto all’anno precedente.

Leadership confermata

“Conad si conferma leader di mercato e culturale della Grande Distribuzione italiana. Nonostante il 2023 sia stato un anno complesso per l’economia italiana e per i consumi, la totalità delle componenti del nostro sistema ha continuato a crescere a un tasso superiore a quello d’inflazione, raggiungendo la soglia di 20 miliardi di fatturato”, ha commentato Mauro Lusetti, presidente di Conad.

Il quale, a proposito degli sviluppi futuri relativi alla marca del distributore, sottolinea che” si distinguerà all’insegna di qualità, convenienza e attenzione per la sostenibilità”. Particolare attenzione sarà riservata alla riciclabilità del packaging, al benessere animale e ai diritti sociali dei lavoratori, sia dei collaboratori Conad sia di quelli delle aziende che forniscono i nostri prodotti a marchio, in ottica di una collaborazione più ampia di filiera”.

Investimenti per 1,7 miliardi

Conad ha inoltre approvato il piano di investimenti nel triennio 2024-2026 da 1,7 miliardi di euro, sulla base dei cinque pilastri strategici dell’insegna: efficienza, canalizzazione, digitalizzazione, sviluppo delle competenze e sostenibilità, insita da sempre nel modo di fare business di Conad, in linea con la strategia di sostenibilità concreta del Gruppo "Sosteniamo il Futuro".

“Le future scelte strategiche di Conad seguiranno le strade dello sviluppo del core business attraverso lo sviluppo della canalizzazione, del recupero di efficienza distributiva e della formazione di nuove competenze interne in grado di accompagnare il cambiamento della società, degli stili di vita e dei consumi degli italiani – ha commentato Francesco Avanzini, direttore generale operativo di Conad - In particolare, proseguirà lo sviluppo dei fatturati attraverso l’ulteriore crescita dei prodotti di marca commerciale a cui si affiancheranno nuovi servizi ai clienti, con l’ecosistema digitale Hey Conad, che, oltre ai consolidati servizi di spesa on-line, vedranno nuove iniziative commerciali nel settore dei viaggi, della salute per persone e animali e, infine, nel settore assicurativo. Vogliamo diventare leader nella relazione con le oltre 12 milioni di famiglie che ci riconoscono quotidianamente un ruolo fondamentale e riconosciuto per accompagnarli nelle loro scelte di acquisto.”