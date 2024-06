Conad Nord Ovest: nel 2023 un giro d’affari di 5 miliardi

Il bilancio del 2023 di Conad Nord Ovest registra un incremento di vendite del +7%. Entro il 2026 sono previsti investimenti per 604 milioni

I risultati dello scorso anno registrano per Conad Nord Ovest un giro d’affari di 5,07 miliardi di euro, un incremento di vendite sul 2022 del +7% e una quota di mercato complessiva del 15,8% nei territori di competenza. Invece, l'utile netto ammonta a 61 milioni di euro mentre il patrimonio netto è di 922 milioni di euro.

“Abbiamo ottimizzato e migliorato, attraverso innovazione, digitalizzazione e intelligenza artificiale, i nostri processi e servizi e la nostra offerta commerciale, per continuare a dare risposte precise ed efficaci ai clienti -dichiara Adamo Ascari, amministratore delegato di Conad Nord Ovest-. Priorità: proporre prodotti di qualità a prezzi competitivi e nuove esperienze d’acquisto. Abbiamo progettato un network logistico avanzato ed efficiente e una nuova sede con ampi spazi dedicati alla scuola di formazione. Il futuro ci vede pronti all’azione, con una chiara visione: non c’è innovazione senza persone che la governino e la indirizzino, per renderlo un luogo di nuove opportunità“.

I risultati

Nel 2023 a 2,7 milioni di clienti possessori di carta fedeltà è stato erogato un risparmio di 178 milioni di euro, di cui oltre 79 milioni investiti in iniziative di fidelizzazione. Lo scorso anno, inoltre, è stata rafforzata la leva del localismo coinvolgendo 1.376 fornitori locali, con un volume di affari di oltre 433 milioni di euro, di cui 108 milioni realizzati con i prodotti I Nostri Ori, marchio simbolo della valorizzazione e dello sviluppo dei piccoli fornitori, delle filiere di eccellenza e della salvaguardia delle produzioni locali.

Nella rete di vendita di Conad Nord Ovest, l'incidenza della mdd ha raggiunto il 33%, per un fatturato totale di 1,45 miliardi di euro. Un ulteriore sostegno al potere d'acquisto delle famiglie è stato il potenziamento dell’operazione Bassi e Fissi, che ha offerto un paniere di oltre 600 prodotti garantendo un risparmio medio del 28%.

Gli obiettivi al 2026

Per il triennio 2024-2026, la Cooperativa ha definito un ambizioso piano di sviluppo con investimenti per oltre 604 milioni di euro per nuove aperture e ristrutturazioni, per il potenziamento delle strategie commerciali e logistiche, la strategia ESG verso la sostenibilità ambientale e sociale e per la valorizzazione del capitale umano con la Scuola di formazione Crescere Insieme. Questi investimenti si sommano ai 165 milioni del 2023, che hanno permesso l'apertura di 20 punti di vendita, 15 nuovi concept store e la ristrutturazione di 28 negozi, dimostrando un impegno costante verso l'innovazione e la crescita.

Il Rapporto di Sostenibilità

In occasione dell'ultima assemblea, durante la quale sono stati resi noti i dati di bilancio, è stato presentato il secondo Rapporto di Sostenibilità, che rafforza ulteriormente l’impegno del Gruppo sui temi ESG (Environment, Social, Governance). Nel 2023, la cooperativa ha investito per un network logistico all'avanguardia, ridotto le emissioni di CO2, incrementato l’impiego di mezzi a basso impatto e destinato oltre 9 mil di euro in progetti a supporto delle comunità per sostenere le scuole, migliorare i servizi sanitari, aiutare le nuove generazioni, combattere la violenza di genere insieme alla promozione dello sport inclusivo, della cultura e della tutela dell'ambiente.

“Questo secondo Bilancio di Sostenibilità è parte integrante della nostra identità distintiva. Un’ulteriore conferma della costante attenzione che riserviamo alla comunità e ai territori in cui operiamo, agendo responsabilmente e con una strategia di lungo periodo che ci consente di presidiare territori e contesti anche differenti tra loro" dichiara il presidente di Conad Nord Ovest, Roberto Toni.