La Modularità Plastimark: la linea intuitiva e personalizzabile

La linea FULL PLASTIC di Plastimark rappresenta l’essenza dell’azienda poiché i carrelli spesa realizzati totalmente in plastica massimizzano la possibilità di personalizzazione e coordinazione con il Brand del negozio e inoltre rispettano l’ambiente in quanto totalmente riciclabili e disponibili anche nella versione riciclata

È all’interno di questa linea che troviamo i carrelli Modulari, composti da varie parti totalmente personalizzabili e interscambiabili.

Ma quali sono i vantaggi di una linea modulare?

La modularità della gamma Plastimark è innanzitutto sinonimo di economia: carrelli, cestini, pallet e accessori già costituzionalmente solidi e resistenti, grazie alla loro semplice e intuitiva progettazione e assemblaggio diminuiscono i costi post-vendita perchè la manutenzione può essere svolta dal personale interno.

Ogni singola parte può essere sostituita direttamente all’interno del punto vendita senza interventi esterni e recuperando piena integrità e funzionalità di origine, come non avviene con prodotti in altri materiali.

Oltre ad offrire un più elevato confort all’utilizzatore, la maggiore leggerezza allunga la vita delle ruote, diminuendo ulteriormente i costi post-vendita.

In sintesi, la linea:

permette il massimo della personalizzazione in termini di colori e accessori;

in termini di colori e accessori; concentra i punti di forza del materiale : leggerezza, economia, modularità, silenziosità, resistenza agli agenti atmosferici;

: leggerezza, economia, modularità, silenziosità, resistenza agli agenti atmosferici; semplifica il lavoro di manutenzione perchè ogni componente può essere sostituito manualmente.

All’interno della gamma Modulare troviamo i modelli DUKA, TWIGA, KEITA e CITY.

Leggero, se rapportato alle prestazioni, DUKA è capiente, ergonomico, resistente, coloratissimo ed ecologico. La linea elegante e la grande capacità fanno di questo maxi carrello per la spesa la soluzione ideale per gli ipermercati.

Il carrello in plastica TWIGA è nato per soddisfare le esigenze delle medie superfici. La capacità di carico di 150 lt lo rende adatto ai supermercati. La sua leggerezza consente più maneggevolezza oltre a risultare particolarmente silenzioso. Garantisce quindi un confort ottimale all’utilizzatore e piena soddisfazione alle esigenze del retailer.

Nel carrello KEITA troviamo le caratteristiche che contraddistinguono storicamente Plastimark, ma la sua peculiarità è la profondità del cesto particolarmente ridotta. Questa soluzione consente un più facile svuotamento evitando scomode posture, rende più leggero il carrello che risulta più maneggevole e pratico. KEITA è indicato per la movimentazione di merci all’interno di serre e garden o nei punti vendita per il bricolage ed è particolarmente adatto all’uso da parte di persone anziane e disabili.

CITY è un carrello di dimensioni contenute dall’eccellente portabilità e facilità di utilizzo, nato per soddisfare al meglio le esigenze dei piccoli negozi. Caratteristica fondamentale è la larghezza ridotta (di solo 50 cm), adatta a corridoi e barriere casse più strette. Il cesto si sviluppa in verticale per raggiungere una capacità di carico di 110 lt, consentendo una spesa confortevole anche in punti vendita con spazi limitati.

Ogni prodotto Plastimark è studiato e progettato con l’intento di soddisfare le più svariate esigenze di mercato, tenendo sempre il focus centrato su temi quali la sostenibilità, la personalizzazione, la resistenza e l’economia.