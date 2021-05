La novità di Pietro Coricelli: una linea di pasta, sughi, pesto e passate

I prodotti rappresentativi della dieta mediterranea compongono la linea Casa Coricelli. L'azienda olearia Pietro Coricelli potenzia, quindi, la sua offerta proponendo pasta, sughi, pesti e passate. “Quando nel 1939 mio nonno ha fondato l’azienda si chiamava Pietro Coricelli Generali Alimentari perché oltre all’olio si occupava personalmente di selezionare le migliori materie prime del territorio da commercializzare con il proprio nome a garanzia di qualità -dichiara Chiara Coricelli, amministratore delegato di Pietro Coricelli e rappresentante della terza generazione-. Una visione che non solo vogliamo omaggiare ma che sintetizza perfettamente i nostri progetti per il futuro. Vogliamo, infatti, posizionare il

brand Casa Coricelli come sinonimo di dieta mediterranea e di eccellenza italiana”.

Si tratta di una linea proposta con la pasta di semola di grano duro di alta qualità, 100%

naturale con un alto contenuto di proteine, disponibile in sei formati diversi: I sughi (arrabbiata, basilico, bolognese, napoletana) e i pesti (alla genovese, alla siciliana, pesto rosso) realizzati con ingredienti freschi e naturali rigorosamente made in Italy, senza

conservanti e sono proposti nelle classiche ricette della tradizione italiana; Per la passata solo pomodori italiani, gusto dolce e consistenza vellutata senza bucce e semi.

“Abbiamo scelto di introdurre poche referenze ma di puntare alla massima qualità selezionando partner di eccellenza con cui abbiamo studiato e sviluppato le nostre ricette. Ci aspetta un anno di grande fermento, seguiamo questa nuova rotta proseguendo il nostro percorso di innovazione e crescita e stiamo già lavorando a nuovi progetti che vedranno la luce nei prossimi mesi” conclude Chiara Coricelli.