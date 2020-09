La nuova frontiera della customer experience: il punto in un virtual event

Che il mondo del business, retail in particolare, avesse bisogno di una nuova gestione della relazione con il cliente era già evidente in epoca ante pandemia. Oggi, in era Covid, questa esigenza si è fatta ancora più urgente per quelle aziende che intendano mantenere e implementare la propria competitività sul mercato.

La gestione del contact center deve passare obbligatoriamente attraverso una serie di strumenti e tecnologie organizzate, che vedono nel cloud computing il primo e fondamentale alleato. Il suo vantaggio principale non è solo quello di abilitare il lavoro del team in qualunque tipo di location, ma anche e soprattutto di offrire una scalabilità immediata.

Intelligenza artificiale, assistenti digitali, omnicanalità: sono solo alcuni dei termini caldi che delineano lo scenario futuro per i negozi e più in generale per le imprese al passo con i tempi. Per approfondirli è disponibile QUI on demand il virtual event sul tema curato da 01net., ricco di contenuti e case history.