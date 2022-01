La parità di genere sbarca su TikTok grazie a Indesit

Indesit (gruppo Whirlpool) intende portare la campagna di brand sulla parità di genere a un pubblico della Gen Z. Per questo ha lanciato un’attivazione speciale su TikTok con una nuova partnership con influencer. Attiva in Italia e Regno Unito, l'iniziativa prevede la presenza di video TikTok e storie Instagram creati dagli influencer italiani del gruppo Defhouse e inglesi di Icon House. Il coordinamento è in mano a Wpp, partner strategico di Indesit per la comunicazione, con l'appoggio della digital company Wsc.

L'intero progetto specifico è incentrato sulla Gen Z. La scelta di TikTok ha l'obiettivo di rafforzare il posizionamento del brand coinvolgendo con messaggi autentici, approcci freschi e non tradizionali. In realtà la campagna si inserisce all'interno della più vasta campagna #DoItTogether di Indesit, che promuove una distribuzione più equa delle faccende domestiche e cerca di far superare gli stereotipi, promuovendo un cambiamento positivo nella società.

L'uguaglianza nasce in casa

Negli ultimi anni, la campagna #DoItTogether ha mostrato come condividere equamente le responsabilità familiari sia il primo passo verso tutte le forme di uguaglianza. Perché la casa è il luogo in cui le persone imparano a crescere, sia come individui che come gruppo. Ora il messaggio di unione e condivisione deve arrivare a un pubblico più giovane, con alcuni degli storyteller più interessanti e creativi di TikTok.

Le attivazioni sui social media sono caratterizzate da scene e coreografie che mostrano influencer, maschi e femmine, che condividono i compiti domestici. I talent di Defhouse in Italia, concept house per web native talent di Web Stars Channel, e quelli di Icon House, la prima casa di creator di TikTok del Regno Unito, a Londra, hanno liberamente interpretato il concept, utilizzando gli elettrodomestici Indesit, con le proprie idee e personalità, scegliendo poi il formato da condividere attraverso i profili del gruppo. I primi contenuti di TikTok e Instagram sono stati pubblicati nella seconda metà di dicembre: idee creative come balletti ripresi dal cestello di una lavatrice o gare fra i ragazzi in casa per fare le faccende domestiche ma con il massimo dello stile.

Generazione concreta

Quella di arrivo è generazione più concreta e pro-social e dimostra valori già vicini a quelli promossi da Indesit. Mente aperta, spirito resiliente e aspettative realistiche mantengono questa generazione con i piedi per terra, pragmatica e indipendente. In linea con il valore della parità di genere, i ragazzi GenZ sono protagonisti del cambiamento e affrontano fin da giovani importanti questioni sociali e culturali.

Le attivazioni con gli influencer e la più ampia campagna #DoItTogether offrono modi creativi e convincenti per dimostrare lo scopo del brand Indesit: garantire che tutti in una casa si sentano responsabili allo stesso modo e autorizzati a condividere le responsabilità familiari. Indesit lo rende possibile grazie agli elettrodomestici facili da usare e alle funzionalità Push&Go che semplificano le attività domestiche quotidiane e garantiscono ottimi risultati con un solo tocco.

L'imitazione dei bambini

Nel quarto anno di campagna, Indesit aveva scelto di affrontare il tema parità di genere attraverso gli occhi dei bambini. Nel filmato I bambini ci imitano erano proprio i più piccoli a essere protagonisti: imitando le principali occupazioni dei genitori in casa, svelavano come in realtà il maggior carico delle faccende domestiche pesi ancora sulle mamme.

Nel periodo le famiglie hanno dovuto riorganizzarsi completamente. “Il lavoro in smart working e le scuole chiuse -spiega Stefania Andreoli, psicanalista dell'adolescenza e presidente di Associazione Alice Onlus- hanno sbilanciato ancora di più le incombenze a sfavore delle donne, il tutto sotto gli occhi dei bambini e dei ragazzi che ci osservavano molto da vicino. È responsabilità degli adulti trasmettere messaggi educativi per le generazioni future”.