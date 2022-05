Glovo: a Torino il primo Food Corner italiano

Sbarca a Torino il primo Food Corner italiano di Glovo, un locale con cucine professoinali e vari brand già sperimentato in altri Paesi

In uno stesso spazio convivono diverse realtà del mondo della ristorazione. Questa la formula che Glovo sta sperimentando in Italia con il primo spazio Food Corner italiano realizzato a Torino al centro del quartiere di Pozzo Strada con 15 postazioni di cucina professionale, su una superficie di 870 mq. Il format è già stato attivato in Spagna, Romania, Georgia e Ucraina. L'obiettivo è di rafforzare ulteriormente le potenzialità del food delivery, sia per i partner sia per i clienti finali. “Il Food Corner rappresenta uno degli asset centrali su cui Glovo vuole fondare la propria strategia di crescita. Dopo aver avviato con successo progetti pilota in Spagna e in altri Paesi, abbiamo captato le grandi opportunità di sviluppo che il Food Corner offriva in termini di business e deciso di portare anche in Italia questo innovativo format. Viste le potenzialità di questo progetto, dopo Torino prevediamo di aprire nuovi Food Corner in tutta Italia, cominciando da Roma e Milano” sottolinea Elisa Pagliarani, general manager di Glovo Italia.

Il nuovo Food Corner torinese si chiamerà Food Corner Podëstrà, dal nome del quartiere in dialetto e proporrà ai consumatori diverse opzioni culinarie come Pinseria SB, Whimsy Kitchen, Amici Miei, Bun Burger e I Love Pokee, ognuno dei quali avrà propri servizi, magazzini e spogliatoi per assicurare la totale tracciabilità della propria filiera. Il locale ospiterà una saletta riservata ai rider, dove potranno ricaricare i propri dispositivi mobili e fare una pausa tra un ordine e l’altro. Il consumatore che ordinerà tramite l’app potrà scegliere se recarsi in loco per ritirare la spesa o optare per la consegna a domicilio. Glovo ha coinvolto nel progetto anche il noto street artist Fijodor Benzo, attivo nel mondo del graffiti writing da circa vent'anni e conosciuto anche come MrFijodor, che ha realizzato un murales che celebra il lavoro quotidiano dei rider, visibile nello spazio antistante il Food Corner.