Andrea Valota lascia Burger King Restaurants Italia ed entra, in qualità di general manager, in Gruppo La Piadineria, affiancando l’attuale Ceo, Donato Romano.

Milanese, 48 anni, laurea in fisica e Mba alla Sda Bocconi, Valota arriva a La Piadineria con un bagaglio professionale di alto profilo, targato food retail e con importanti esperienze: oltre al ruolo di Ad in Burger King in Italia, è stato retail director di Grom e prima ancora -e per oltre dieci anni - in McDonald’s, dove ha ricoperto numerose posizioni fino a diventare direttore di tutti i locali di proprietà in Italia.

La Piadineria è la più grande catena del causal dining (ristorazione veloce/informale) in Italia, con più di 270 ristoranti, in gestione diretta e franchising, localizzati in centri commerciali e aree urbane. La formula proposta nei punti di vendita La Piadineria si basa sull’offerta di 25 tipologie di piadina, preparate con un impasto fresco, interamente prodotto nello stabilimento di Montirone (Bs). Le piadine sono cotte e farcite al momento secondo la richiesta del cliente, con ingredienti sempre freschi acquistati da fornitori italiani per garantire la massima qualità del prodotto. I locali La Piadineria sfornano più di 15 milioni di piadine all’anno e servono una media di 50.000 di clienti al giorno.

L’azienda ha chiuso l'esercizio 2019 con ricavi consolidati di 98 milioni di euro, +27% rispetto all’anno precedente, e sta attraversando una difficile congiuntura come tutta la ristorazione. Nonostante questo, Nel secondo semestre 2020 ha inaugurato 11 nuovi ristoranti, e altri 9 sono previsti per la fine dell’anno, quando si allenteranno le attuali restrizioni. In questo momento i ristoranti La Piadineria restano attivi, pur con le modalità di servizio consentite nelle varie aree del paese. L'asporto è supportato anche dalla app click and collect, mentre per chi sceglie di ordinare senza muoversi da casa in quasi tutti i locali è attivo il servizio di consegna a domicilio, realizzato in collaborazione con uno o più operatori del mercato.

"La Piadineria è un’azienda molto nota nella ristorazione italiana, che ha portato al successo un prodotto italiano e popolare, grazie a un modello di business vincente, che possiede tutte le caratteristiche di solidità e consistenza per supportare un’ulteriore accelerazione della crescita, nonostante il periodo difficile" commenta Andrea Valota.

"Sono certo che Andrea Valota apporterà risorse e competenze in grado di traghettare con successo l’azienda attraverso le sfide del prossimo futuro -commenta Donato Romano, Ceo de La Piadineria- come quella di consolidare e velocizzare l’espansione della nostra rete, nel mercato italiano innanzitutto e poi anche in quello europeo, e infine cogliere tutte le opportunità legate all’innovazione digitale, per servire al meglio i nostri clienti".