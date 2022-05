La Piadineria torna in tv con un nuovo (e originale) spot

Il nuovo spot La Piadineria non manca, in effetti, di originalità. Spesso decidere il cosa e soprattutto il dove mangiare in pausa pranzo genera un intreccio disarmonico, contrastante, di spunti, che lo spot narra molto bene con la metafora visiva dei musicisti stonati, o meglio degli strumentisti che suonano per conto loro. La sintesi, la quadra, come racconta lo spot, è LA Piadineria. O meglio, LAAAAAA Piadineria. Il concetto è semplice, la messa in scena è metaforica, surreale e divertente: i colleghi si trasformano in una piccola orchestra di musicisti classici, ognuno con la propria proposta di pranzo, dalla pizza, all’hamburger, all’insalatina. L’accordo viene trovato solo grazie al Laaaa (articolo determinativo ma anche la nota del diapason) de La Piadineria, che mette fine alla discussione, perché "LA Piadineria è la scelta che offre piade per tutti i gusti e per tutte le esigenze". E perché è “La più buona che ci sia”, come recita il claim. La regia è di Jon Barber, il regista americano specializzato in comedy che ha diretto lo spot insieme alla casa di produzione The Box Films.

“Abbiamo realizzato uno spot che vuole strappare un sorriso agli spettatori: e per dare il La e cercare rilevanza, abbiamo scelto un registro fresco e spensierato, proprio come una piadina" aggiunge Giuseppe Mastromatteo, chief creative officer di Ogilvy Italia.

“Dopo tre anni di assenza torniamo finalmente in televisione –commenta Donato Romano, ceo de LA Piadineria– con uno spot dal tono ironico e contemporaneo che coglie appieno lo spirito e il posizionamento del nostro format. Il collegamento con la musica e il nuovo payoff aumentano e intensificano memorabilità e iconicità del brand richiamandone le caratteristiche distintive, che trovano ampio riscontro nei nostri clienti. La Piadineria propone infatti un’esperienza semplice, veloce, e sempre gustosa perché ha un’offerta così vasta che, proprio come il LA, è in grado di mettere d’accordo tutti".

La campagna è in onda in tv nei formati 30” e 15”, sui social de LA Piadineria e in radio, sempre nei tagli 30” e 15”.