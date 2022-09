La proposta biologica di Farinaria di Molino Naldoni

Molino Naldoni con Farinaria, molino 100% bio, ha dedicato alla produzione da filiera italiana e locale, certificata e biologica, un intero molino

Un numero sempre maggiore di persone sceglie il biologico e aumentano le occasioni in cui si compie questa scelta dalla pizzeria al ristorante fino al take away. In un contesto di grande crescita del settore, si colloca l'offerta di Molino Naldoni con Farinaria, molino 100% bio, che ha dedicato alla produzione da filiera italiana e locale, certificata e biologica, un intero molino in modo da garantire i più alti standard di sicurezza alimentare. Quest'anno il brand festeggia il suo terzo anniversario. Situato a Marzeno di Brisighella (Ra) tra i colli della Romagna, l’impianto molitorio Farinaria è dotato dei più moderni sistemi che convivono con l’antica tradizione molitoria di famiglia. Per questo prodotto, Molino Naldoni ha ottenuto la certificazione BRCGS Global Standard for Food Safety, classe AA a totale garanzia di sicurezza e qualità dei clienti e dei consumatori finali.

Le caratteristiche del prodotto

Per la produzione di questo prodotto si effettua una selezione meticolosa in ingresso, con grani certificati 100% italiani e a km zero, che continua per tutto il processo: dalla pulitura, alla lavorazione, senza alcuna aggiunta di enzimi o additivi, fino allo stoccaggio del prodotto finito. L’impianto è dotato anche di una moderna macina a pietra che, basandosi sulla meccanica di una macina tradizionale è in grado di restituire farine dal ‘gusto antico’. Molino Naldoni vanta un primato distintivo nel mondo molitorio: non esiste in Italia nessuna altra macina a pietra certificata con altrettanto livello di sicurezza e qualità.

Gli asset di Molino Naldoni

I driver su cui si basa la produzione di Molino Naldoni sono: totale garanzia del prodotto biologico senza contaminazioni; accurata selezione dei migliori con anche la riscoperta di grani antichi; macinazione naturale senza alcuna aggiunta di enzimi o additivi.