La proposta natalizia di Biraghi punta sulle eccellenze piemontesi

Il punto di vendita Biraghi in Piazza San Carlo 188, a Torino, propone una selezione di prodotti del brand e di specialità piemontesi

In occasione delle imminenti festività natalizie, il punto di vendita Biraghi in Piazza San Carlo 188, a Torino, propone una selezione di prodotti del brand e di specialità piemontesi, dal Gran Biraghi al Gorgonzola Dop fino al Burro da panna fresca di centrifuga. Sono 200 le aziende presenti provenienti da tutte le province della regione a cui si aggiungono anche alcune realtà della vicina Valle D’Aosta per un totale di oltre mille prodotti tra i quali più di 300 etichette di vini piemontesi, selezionate grazie alla collaborazione con la Banca del Vino di Pollenzo, 200 liquori del territorio e altrettante birre artigianali regionali. Completano l'offerta i dolci tipici come il Panettone al Moscato e il Pandoro Biraghi realizzati con il burro selezione Osvaldo Biraghi, ma anche i Tartufi di Ponzio, tipici di Alba, i Savoiardi artigianali della pasticceria Alla Vecchia Maniera e il Cremino di Giordano, antica cioccolateria piemontese. Lo store mette a disposizione cesti per confezionare i prodotti scelti che possono essere consegnate a casa.