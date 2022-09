Nel 2022 Darbo ha registrato un ulteriore aumento delle vendite in Italia, pari al 17,7%. Questo ha permesso a Darbo di affermarsi al 5° posto tra i marchi produttori sul mercato delle confetture e marmellate (fonte: IRI AT Giugno 2022, Totale Italia Iper+Super+LSP (da 100 a 399 qm). E le creme di frutta Darbo con l'80% di frutta contribuiscono al successo. Perché il segreto del vostro successo sta nel nostro vasetto.

La produzione delle migliori creazioni di frutta inizia là dove crescono i frutti più pregiati. Questa è la filosofia di Darbo e questo vale anche per la nuova linea di creme di frutta da spalmare con l'80% di frutta, per la quale scegliamo solo i frutti più gustosi. Le creme di frutta da spalmare hanno un contenuto di frutta altissimo, contengono rispettivamente 80% di albicocche, 80% di fragole, 80% di lamponi, 80% di mirtilli neri e 80% di frutti di bosco e sono prive di sostituitivi dello zucchero, edulcoranti, conservanti o aromi.

Darbo Gusto Infinito: la nuova linea di creme di frutta da spalmare con l'80% di frutta 1 di 5

Scegli il tuo frutto preferito e lasciati conquistare da un’esperienza dal gusto indimenticabile!

Scopri Darbo Gusto infinito e tutte le novità su: www.darbo.com/it .

Su Darbo

Darbo è un'impresa austriaca con sede a Stans nel Tirolo. Fondata 140 anni fa, è rimasta fino ad oggi un'azienda a gestione familiare. Il segreto del suo successo è sempre stato ed è tuttora l'elevatissima qualità del prodotto abbinata a severi criteri di selezione delle materie prime. Oltre che per le sue deliziose confetture e creme di frutta, Darbo è nota anche per le sue composte e per i suoi esclusivi sciroppi di frutta e specialità di miele.

In Italia i pregiati prodotti Darbo sono distribuiti in esclusiva da Loacker SpA, 39054 Auna di Sotto/Renon, e-mail: info@loacker.com, Tel. 0471/344000, e possono essere acquistati nella GDO e nei negozi di specialità alimentari.