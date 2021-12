Qualità premium e accessibilità sono i driver alla base del brand La Rosa dei gusti, per la cui valorizzazione in occasione delle imminenti festività natalizie, Gruppo Abbi (Crai), , ha realizzato un temporary store a Cagliari, in piazza Yenne 6 (proprio adiacente a uno dei flagship Crai di Abbi group), attivo fino al 31 dicembre, aperto tutti i giorni dalle 10 alle 22.

Il negozio propone circa 200 prodotti gastronomici del marchio caratterizzati da materie prime di qualità e ricettazioni esclusive. Il claim che accompagna questa iniziativa è: Un'esperienza di gusto superiore per un Natale stellato. Per tutti.

Lo spazio, sviluppato su una superficie di 200 mq, presenta ambientazioni minimaliste che esaltano i prodotti in esposizione. I consumatori, trasportati dalle note di un pianoforte, avranno modo di seguire il percorso espositivo caratterizzato da effetti cromatici dettati anche dal packaging delle referenze.

I prodotti in assortimento

L'offerta del Christmas Store comprende la linea completa di panettoni, a partire dal

Panettone di Alta Pasticceria realizzato dallo chef stellato Gian Piero Vivalda, presentato in un’esclusiva cappelliera, fino al panettone ricoperto di cioccolato bianco al pistacchio e granella. Completano l'assortimento articoli come la Maionese all’olio d’oliva, il pesto con Aglio di Vessalico e le Acciughe del Mar Cantabrico, saporite ma non salate grazie ai ripetuti risciacqui in acqua dolce, ma anche salmoni affumicati con legno di faggio, ravioli ripieni, tra cui le due opere d’arte della linea speciale Food Collection dove sono presenti i ravioli con l’esclusiva carne di manzo Kobe e le Mezzelune di granchio reale e caviale. L'offerta comprende inoltre una scelta di vini, spumanti e champagne e cesti natalizi fatti su misura.

Come suggeriscono dal team marketing di Rosa dei Gusti, l'obiettivo è arrivare a un'offerta di circa 1.000 prodotti nelle categorie food più rilevanti, per poi sviluppare store monomarca, come naturale evoluzione del brand.

Al momento i prodotti Risa dei Gusti sono in assortimento in tutta la rete Crai della Sardegna e in quella di Crai Tirreno, oltre che nella rete Despar ed Eurospar che Gruppo Abbi ha acquisito a inizio 2021.

La rete di vendita in cui è presente Rosa dei Gusti

Crai Sardegna 143 Crai Tirreno 52 Despar e Eurospar Sardegna 61 Leader Price Sardegna 8 Leader Price sul Continente 17

Fonte: dati aziendali