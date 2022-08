La Samaritaine Paris Pont Neuf, una passeggiata nella joie de vivre

La Samaritaine Paris Pont Neuf offre al visitatore un’esperienza poliedrica, alla scoperta di brand iconici e di ricerca, dalla cura di sé all’abbigliamento

La Samaritaine Paris Pont Neuf, department store del lusso di proprietà del gruppo LVMH situato nel cuore di Parigi, riaperto a giugno 2021, dopo 17 anni di lavori, rappresenta storicità e avanguardia, luce e intimità, in un luogo di scoperta per un’esperienza eclettica grazie a un’offerta ampia, che spazia dai marchi di lusso ai corner multimarca fino al ricco programma di eventi in continuo divenire. Un vissuto di contrasti forti, tra il passato in stile Art Nouveau e Art Déco e la modernità. A tenere viva lacuriosità dei parigini e ad attirare i turisti alla ricerca della joie de vivre francese è stato il concept ideato e gestito da Dfs, società di travel retail di lusso nota in Italia per il Fondaco dei Tedeschi di Venezia.

Come si articola il percorso

La Samaritaine Paris Pont Neuf si sviluppa su 7 livelli, ognuno specializzato in un mondo: il -1 è dedicato a beauty e servizi, il piano terra agli accessori, il primo alla moda femminile, il secondo a orologi e gioielli, il terzo all’abbigliamento maschile, il quarto alle calzature femminili, mentre il quinto è occupato quasi completamente dall’area Voyage, uno spazio di 1.000 mq dove sono protagonisti gastronomia, mixology, arte ed esperienze.

La scalinata Art Déco

Entrando dal lato Pont Neuf l’effetto è assicurato: nell’atrio, vero e proprio cuore dell’edificio, guardando la conciergerie, il visitatore è catturato dall’imponente scalinata in stile Art Déco, restaurata con una cura maniacale e riportata alla bellezza originaria di un tempo, da cui partono le gallerie, delimitate da antiche balaustre che contrastano con le nuove scale mobili. Molto scenografico il grande tetto a cupola in vetro con il telaio in ferro, stile torre Eiffel, sotto cui si snoda per 115 metri l’affresco Peacock, uno dei capolavori dell’Art Nouveau parigina. Il pavimento disegnato appositamente per questo progetto trae ispirazione dai sanpietrini dei passaggi coperti parigini, un fil rouge che si ritrova su diversi piani, per dare forma e concretezza all’idea di passeggiata all’interno dello store.

L’atrio, con i pannelli di vetro curvi montati su strutture metalliche a incastro a creare eleganti vetrine espositive e con il colonnato di vetro che delimita l’area di alta gioielleria, si presenta come un vasto volume aperto.

Una passeggiata a La Samaritaine Paris Pont Neuf

I piani sono invece caratterizzati da un’atmosfera più intima. Il visitatore deve andare alla scoperta di una collezione in continua evoluzione, racchiusa in ogni negozio affacciato sulla “passeggiata”. Minimali gli elementi che connotano gli spazi dei singoli brand: rastrelliere e specchi, qualche imbottito e tappeto per rendere più confortevole l’esperienza. All’insegna della personalizzazione lo spazio L’Apartément, al primo piano, curato dai designer Chloé Nègre, Karine Chahin e Virginie de Graveron, dove i personal stylist aiutano le clienti a comporre i propri look.

A firmare la beauty area invece è lo studio Hubert De Malherbe: 3.400 mq che si estendono dall’edificio Pont-Neuf a quello che si affaccia su rue Rivoli.

Al metallo della struttura, in questa zona si affiancano il legno dei pavimenti in parquet e degli espositori in essenze pregiate, che abbinati all’effetto pietra dei banconi e delle postazioni delle aree di servizi (Bespoke Beauty, per maquillage personalizzati, Studio de Beauté per trattamenti capelli, manicure e pedicure con Cinq Monde spa per i trattamenti corpo) conferiscono all’ambiente un tono minimal e professionale.

Oltre allo spazio Voyage, sotto la cupola di vetro dell’ultimo piano, La Samaritaine Paris Pont Neuf ha selezionato una scelta esclusiva di professionisti del mangiare e del bere, i cui corner sono distribuiti nei piani, mettendo in mostra gli aspetti più autentici di Parigi e della sua gastronomia, i cui prodotti si possono acquistare.

Al piano terra è anche presente Loulou, concept-store con una selezione di oggetti per il classico regalo dell’ultimo minuto, ovviamente dal sapore francese.