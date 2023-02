La soluzione edge di VMware per modernizzare i Pos

Il software del punto di vendita evolve per prestazioni e replicabilità grazie all’integrazione di nuove funzioni edge. La ricerca Retail Challenges Driving Edge Technology Investment condotta da Coresight rivela che nel retail il cloud è necessario, ma non più sufficiente: per competere, i retailer hanno bisogno di distribuire la potenza di calcolo più vicino ai negozi fisici, ovvero attraverso la tecnologia edge.

Proprio in quest’ottica VMware annuncia VMware Retail Pos, una nuova soluzione per aiutare i retailer a modernizzare i Point of Sale (Pos). Sviluppata in collaborazione con Stratodesk, partner Isv di VMware specializzato nel settore retail, la nuova soluzione estende il ciclo di vita degli attuali sistemi Pos per garantire un Roi tangibile, ridurre i rischi per la sicurezza, massimizzare l’operatività del negozio e migliorare l'esperienza del cliente. Con la soluzione di modernizzazione VMware Retail Pos, i gestori di negozi, grandi e piccoli, possono modernizzare i Pos rivolti ai clienti, riducendo al contempo il debito tecnologico.

Lo store in a box di VMware

Con VMware Retail Pos i rivenditori possono implementare lo "Store-In-A-Box", un approccio in cui i sistemi hardware e software possono essere preconfigurati, spediti direttamente ai negozi e resi operativi in poche ore. Degli innovativi servizi per attirare i clienti e analizzare i punti di vendita offrono metriche avanzate per comprendere meglio il comportamento dei clienti. In particolare per quest’ultimo punto, lo spostamento dei carichi di lavoro su una piattaforma retail edge o su un cloud a scelta espandere la presenza in modo dinamico anche con chioschi mobili e dispositivi palmari per il "line bursting" senza dover riqualificare il personale su software non familiari.

Tra i vantaggi di VMware Retail Pos troviamo estensione del ciclo di vita dell'hardware, un uptime più lungo, maggior sicurezza dei Pos e negozi pop-up.

VMware Retail Pos offre un'architettura cloud e software-defined più agile che nel passato. Combina l'infrastruttura virtual desktop di classe enterprise di VMware e il software di gestione unificata degli endpoint con il sistema operativo per endpoint di Stratodesk per consentire un servizio point-of-sale più agile, moderno e sicuro.

Stratodesk NoTouch Center e Stratodesk NoTouch Os insieme sono l'innovativa soluzione software per endpoint Euc che consente alle organizzazioni di trasformare qualsiasi pc, thin client, laptop o dispositivo Raspberry Pi in un endpoint VDI/DaaS sicuro e gestito centralmente. Stratodesk NoTouch è un sistema operativo dedicato agli endpoint; impostando gruppi, ruoli utente e dispositivi, Stratodesk NoTouch Center mette il controllo totale sull'intera distribuzione degli endpoint nelle mani dei responsabili IT.

La famiglia VMware Retail Pos comprende VMware Horizon per il terminale Pos (stampanti di ricevute, scanner di codici a barre, cassetti per il contante, pin pad per credit card), VMware Workspace One (gestione cloud-native con delivery delle applicazioni), ovviamente Stratodesk NoTouch (sistema operativo e software di controllo), VMware Edge Compute Stack (Multicloud ed Edge Computing).