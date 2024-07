La soluzione Relex per calcolare la Co2 dei prodotti acquistati

L'impegno ambientale passa per il calcolo dell'inquinamento, che Relex Solutions risolve con uno strumento per calcolare la Co2 dei beni acquistati.

L'impegno ambientale certificato nei bilanci di sostenibilità, richiesto dai consumatori e sempre più anche dai Governi, passa per la rendicontazione delle emissioni di Co2 equivalente, dunque per il calcolo affidabile dell'inquinamento prodotto. Una fase critica, dispendiosa in termini dii tempo e complessa per definizione, che Relex Solutions alleggerisce grazie a uno strumento dedicato per calcolare la Co2 dei beni acquistati dalle aziende. Sfrutta l'intelligenza artificiale (AI)

Lo strumento Relex per calcolare la Co2 dei prodotti

Si chiama Relex Co2 Analytics e calcola automaticamente le emissioni di Co2 dei beni acquistati. Lo fa sfruttando gli algoritmi di AI per combinare i dati relativi all'acquisto di prodotti già disponibili sulla piattaforma, con i fattori di emissione di Co2 equivalente, quali ad esempio quelli forniti dagli specialisti delle emissioni alimentari My Emissions.

I dati raccolti vengono poi integrati ed elaborati per fornire un calcolo totale delle emissioni di Co2 derivanti dall'acquisto dei prodotti.

"I consumatori sono sempre più alla ricerca di prodotti sostenibili e favoriscono i retailer che dimostrano un impegno verso la sostenibilità. La riduzione delle emissioni di Co2, soprattutto per i retailer vista la quantità di emissioni che i beni acquistati creano, dimostra l'importanza di ridurre l'impronta di carbonio - ha dichiarato Svante Göthe, responsabile della sostenibilità di Relex Solutions -. Tuttavia, l'acquisizione dei fattori di emissione di Co2 richiede spesso grandi investimenti in termini di tempo e impegno. Il nostro obiettivo è semplificare e ridurre il tempo necessario per calcolare le emissioni e fornire una visibilità accurata dell'impronta di carbonio dei beni acquistati".

I vantaggi della funzione Relex Co2 Analytics

Poter contare sui dati delle emissioni dei prodotti è un vantaggio per tutte le aziende ma è soprattutto già un obbligo per alcune: si tratta delle organizzazioni che operano in Europa e in California, per le quali c'è l'obbligo di rendicontazione di tutte le emissioni di Scope 3 (ovvero, il risultato di attività dell'organizzazione che influiscono indirettamente sulla catena del valore). I riferimenti sono la direttiva Csdr in Europa e la legge SB 253 della California (Stati Uniti), le quali richiedono che le aziende siano in grado di tracciare le emissioni di Co2 dei beni acquistati che generano la maggior parte delle emissioni, nel retail.

Relex Co2 Analytics:

-snellisce i processi di raccolta e analisi dei dati

-supporta la conformità alle normative

-permette, con i dati a disposizione, di prendere decisioni più consapevoli e sostenibili

-aumenta la soddisfazione dei clienti finali mostrando chiaramente la veridicità dell'impegno aziendale.

Il caso di Menigo in Svezia

Il fornitore di alimenti e prodotti freschi svedese Menigo ha già provato lo strumento.

"Abbiamo iniziato a sperimentare Co2 Analytics per comprendere meglio i nostri fattori di emissione - ha dichiarato Simon Kangas, supply chain manager di Menigo - Inizialmente, vediamo già un grande valore nella possibilità di visualizzare i dati sulle emissioni all'interno della piattaforma Relex e di poterli analizzare e riferire facilmente. È potente avere questi dati direttamente nella piattaforma Relex , consentendo di prendere decisioni per una pianificazione più sostenibile della supply chain a Menigo".

Relex Solutions per la riduzione degli sprechi

Poter contare su una piattaforma unificata di pianificazione della supply chain e del retail come quella di Relex Solutions porta le aziende a significativi risultati rispetto al contenimento degli sprechi e all'ottimizzazione dei risultati e delle risorse, lungo l'intera catena del valore.

Alcuni esempi:

-Riduzione del 40% dei rifiuti alimentari ogni anno

-950.000 tonnellate di Co2 equivalenti (280 milioni di kg di rifiuti) risparmiate ogni anno