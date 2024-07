La sostenbilità di Eat Pink, numeri alla mano

Attenzione ai packaging e lotta allo spreco alimentare: sono questi i due cardini su cui si fonda l’impegno di sostenibilità ambientale e sociale di Eat Pink, adottati sin dalla sua fondazione, nel 2021

RICICLARE FA BENE

I prodotti delle linee i “Già cotti”, “Il Barbecue Quello Tenero” e “Quelli Teneri” (tutti di carne rosa 100% italiana) che il consumatore trova nel banco frigo della GDO sono protetti da packaging in materiale riciclato o riciclabile. In particolare, i blister dei “Già cotti” sono in carta Fsc, mentre i vassoi di “Quelli teneri” porzionati sono in carta certificata Pefc e con il logo Aticelca che indica un processo di riciclo del materiale superiore all’80%. Infine, i vassoi della linea “Barbecue Quello Tenero” contengono un minimo garantito del 50% di R-Pet (Recycled Pet), ottenuto dal recupero del comune Pet.

DALLA LOTTA ALLO SPRECO UN IMPATTO VIRTUOSO SUL PIANETA

Lo sviluppo sostenibile passa anche per la lotta allo spreco alimentare: Eat Pink, allo scopo, dal 2022 dona le eccedenze alle comunità locali in difficoltà in modo tracciato grazie alla blockchain. Questo è possibile grazie alla collaborazione instaurata con Regusto Società Benefit, la prima piattaforma ad aver utilizzato la tecnologia blockchain per la gestione dei prodotti a rischio spreco. I numeri? Importanti e significativi: nel 2023 Eat Pink ha donato 650 kg di prodotti che hanno contribuito a distribuire 1.300 pasti equivalenti. Questo ha contestualmente consentito di evitare l’emissione di 4.082 kg di CO2 e ha generato un risparmio di 1.235 metri cubi di acqua e di 1.886 metri quadrati di suolo. Nel 2024 sono già state attivate delle donazioni.

Sul sito www.eatpink.it alla pagina “Sostenibilità” è possibile visionare i quantitativi di prodotto a rischio spreco recuperati, l’equivalente dei pasti totali distribuiti e gli indici ambientali (quantitativi di CO2, acqua e suolo risparmiati), tracciati in BlockChain, e aggiornati in tempo reale ad ogni donazione effettuata.

