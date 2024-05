La sostenibilità nel Retail

I consumatori dimostrano di preferire (e di aspettarsi) che le aziende del retail si impegnino nella responsabilità sociale e ambientale.

I clienti finali vorrebbero che i rivenditori investissero nella sostenibilità. Oltre il 60% dei consumatori si aspetta che i marchi adottino pratiche sostenibili, mentre quasi il 50% interromperebbe gli acquisti presso i negozi che non rispettano questi valori. È chiaro quindi che i punti vendita più sostenibili hanno una portata più ampia e rendono più soddisfatti i loro clienti.

Effettivamente il comportamento d'acquisto sta cambiando e i marchi dei negozi devono stare al passo. Gli studi dimostrano che negli ultimi cinque anni l'85% dei consumatori globali ha spostato il proprio comportamento d'acquisto verso la sostenibilità. A questo punto, se un marchio ignora le potenziali iniziative sostenibili, rimane indietro.

La sempre maggiore consapevolezza del cliente verso i temi dell’ambiente, orientano quindi sempre di più il trader a dare al supermercato anche una connotazione sociale, trasformandolo da luogo di consumo in luogo di impegno etico, ottenendo notevoli vantaggi in termini di comunicazione e fidelizzazione della clientela.

Plastimark si occupa di realizzare carrelli e cestini per la spesa in plastica e pallet in plastica per la logistica e l’esposizione di merci. L’uso della plastica come elemento chiave della propria attività per le sue inarrivabili proprietà tecnologiche ed estetiche pone in questo momento storico grandi sfide e un impegno che non vogliono essere ignorati, ma affrontati con argomentazioni concrete e responsabilità nel porre l’accento sulle differenze, le opportunità e i vantaggi di questa preziosa risorsa.

Oggi parlare di plastica è complicato perché questo materiale è sempre più soggetto a pregiudizi e demonizzazione.

Ma se da una parte c’è l’urgenza di comunicare il problema ambientale legato al cattivo uso della plastica, dall’altra è fondamentale sensibilizzare sui modelli di consumo e sui vantaggi – anche sostenibili – di questo materiale.

Per il settore del Retail, per esempio, scegliere carrelli in plastica è segno di un’attenzione all’ambiente e un impegno nei confronti della sostenibilità.

I carrelli spesa in plastica sono più resistenti agli agenti atmosferici, all’usura e meno soggetti a furti. Maggiore durata significa quindi risparmio sia dal punto di vista produttivo che economico.

I prodotti in plastica sono inoltre completamente modulabili e personalizzabili e ciò permette una sostituzione parziale dei componenti, allungando di molto il fine vita. Inoltre, il riciclo di questo materiale è meno impattante a livello atmosferico rispetto al metallo e garantisce alti livelli di sostenibilità.

Parlare di “plastica” è riduttivo perché sono innumerevoli i materiali polimerici disponibili. Il reparto di Ricerca e Sviluppo di Plastimark e i progressi tecnologici degli ultimi anni hanno messo a punto soluzioni alternative totalmente eco-friendly.

Dalle plastiche riciclate da post consumo industriale o domestico, fino a un nuovo materiale realizzato recuperando i rifiuti abbandonati nei mari e sulle spiagge.