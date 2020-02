La spesa in abbonamento: Esselunga rivoluziona la consegna a domicilio

All’interno della modalità Esselunga a casa, l’insegna introduce la spesa in abbonamento che prevede la possibilità di avere consegne illimitate pagando un fisso mensile, stabilito in più fasce periodiche a scelta del consumatore: per 3 mesi il costo del servizio è di 29 euro (9,60 euro al mese); per 6 mesi costa 39 euro e per 12 mesi 59 euro.

Esselunga ha attivato la nuova modalità attraverso l’app Esselunga online. Per accedere al servizio bisogna essere registrati sulla piattaforma di Esselunga, operazione che si velocizza se si è in possesso della carta Fidaty.

L’offerta comprende oltre 15.000 referenze consegnate a casa nel giorno e nell’ora che si preferiscono, come del resto già avveniva.

L’abbonamento può essere acquistato con la spesa, rispettando la soglia minima di acquisto di 40 euro. Attivato il servizio non verrà imputato alcun costo di consegna per tutte le spese di importo pari o superiore a 110 euro. Se la spesa non raggiunge l’importo minimo è previsto il costo della consegna, ossia 7,90 euro come da consuetudine. Il servizio si rinnova automaticamente alla scadenza.

Per Esselunga il riconoscimento Top Employer

L’insegna ha ottenuto anche quest’anno la certificazione Top Employer Italia 2020 per “le eccellenti condizioni di lavoro fornite ai propri dipendenti e per l’attuazione di best practice focalizzate sullo sviluppo e benessere delle persone”.