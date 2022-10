La strategia di Leroy Merlin su Pinterest per aumentare le vendite

Utilizzato un mix annunci video, annunci statici, shopping ad, retargeting dinamico, targeting, oCpm e offerte automatiche. Risultati soddisfacenti

Delle possibilità offerte da Pinterest per coinvolgere il proprio target, anche in ottica di posizionamento su dati temi caldi come l'inclusione, abbiamo già trattato. Possibilità che si sposano benissimo con tanti settori del largo consumo e del retail, senza eccezione per il mondo della casa, molto popolare sul canale. Interessante, in tal senso, la scelta di Leroy Merlin, che sulla piattaforma ha adottato un approccio full funnel che ha portato ad un aumento di brand awareness, traffico e infine vendite (dettagli a seguire).

La strategia e i risultati

Una strategia, quella di Leroy Merlin su Pinterest, che si è allargata negli anni in linea con obiettivi di marketing in evoluzione. Lato contenuti, ci si è focalizzati soprattutto sull'ispirare clienti nuovi ed esistenti con idee legate al rinnovamento e ristrutturazione degli spazi e alla creazione di un progetto articolato ed in linea con i propri gusti personali. Il target è stato un pubblico eterogeneo caratterizzato da diverse fasce d'età, gusti ed esigenze, con vari suggerimenti che vanno dai mobili sostenibili alle soluzioni cromatiche più rilassanti per la camera da letto.

Lato formati, si è optato per un mix ragionato di annunci video, annunci statici, shopping ad, retargeting dinamico, targeting, oCcpm ed offerte automatiche, al fine di incrementare i propri risultati quantitativi e qualitativi.

L'esito delle campagne su Pinterest è stato un aumento di tutte le metriche del percorso d’acquisto: l’azienda è entrata in contatto con un numero maggiore di persone, aumentando di 2 volte i propri utenti unici sul canale rispetto al primo semestre del 2021. Un dato che ha contribuito ad aumentare le vendite di 4 volte rispetto al primo semestre del 2021.