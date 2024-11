La tecnologia per ottimizzare assortimenti e display

La tecnologia può aiutare nell'impresa di ottimizzare assortimenti e display. Il punto di vista di Carlo Giuliano, project manager di Axiante

La tecnologia può aiutare nell'impresa di ottimizzare assortimenti e display. Il punto di vista di Carlo Giuliano, project manager di Axiante.

Tecnologia e ottimizzazione di assortimenti e display

Il tema della gestione degli spazi espositivi coinvolge una serie di aspetti del negozio, non soltanto l'estetica e la produttività. Eccone alcuni:

-processo d'acquisto, per esempio nell'impulso

-efficace gestione della categoria

-vendite e redditività del punto di vendita

-negozio più o meno accogliente e attraente per i clienti

-incremento del cross selling

-semplificazione di rifornimenti e rotazioni

-migliori accordi con i brand, grazie a spazi espositivi più attraenti per l'industria

Visibilità dei prodotti - È tra gli obiettivi primari dell'ottimizzazione del display, sia verso i clienti che verso il personale che dovrà allestire gli scaffali. Per esempio, collocazioni strategiche per le referenze più richieste, o per quelle in promozione, per l'impulso. Corretta collocazione di espositori fuori banco o shop in shop.

Spazi ridotti - I negozi diventano sempre più piccoli e di conseguenza si complica la gestione dell'assortimento. Le soluzioni espositive dovranno sfruttare ogni spazio utile del negozio, senza pregiudicare la visibilità dei prodotti.

Personalizzazione - Ogni negozio si rivolge a un target specifico e fa capo a un'insegna con la propria brand identity. In funzione di questi aspetti, andranno privilegiate certe categorie di prodotto e lo stile dell'esposizione varierà in funzione dell'atmosfera che si vuole creare.

Stock e rotazione - La presenza di stock e la velocità di rotazione vanno bilanciati per conservare un ambiente gradevole e soddisfare le richieste della clientela.

Stagionalità e promozioni - La gestione di queste referenze non deve interferire con l'offerta standard, richiede dunque grande flessibilità nella gestione degli spazi espositivi, sia a scaffale che fuori banco.

Le tecnologie per la gestione degli spazi a scaffale

La gestione del display e dell'assortimento è un'operazione sempre più complessa, soprattutto con un elevato numero di categorie e di referenze, e con una domanda che cambia in continuazione. La tecnologia permette di affrontare la questione puntando sui dati, in maniera sistematica. I software di demand planning, di ottimizzazione degli assortimenti e dei planogrammi sono le soluzioni disponibili, in grado di:

-individuare le referenze più deboli, quelle con maggiore stock, o con maggiore marginalità

-offrire indicazioni su come organizzare o modificare le griglie assortimentali e i planogrammi.

-offrire indicazioni basate su dati di assortimento, volume, prezzo, vendite, fatturato, dimensioni e caratteristiche di ciascun punto di vendita.

-ottimizzare la resia sia sotto il profilo finanziario che visivo

-fornire un report sull'efficacia delle scelte adottate, utili a supportare le decisioni in azienda.