Un evento di grande risonanza nazionale e non solo, come il Cibus - Salone Internazionale dell’Alimentazione Made in Italy, non poteva di certo mancare nell’agenda degli appuntamenti più importanti dell’azienda La Torrente.

Quest’anno la kermesse si terrà dal 3 al 6 maggio 2022 a Parma e sono circa 20 anni che l’azienda prende parte a questo evento, che rappresenta per il mondo del cibo Made in Italy la migliore vetrina e il miglior palcoscenico mediante il quale è possibile farsi conoscere anche Oltreoceano.

L’entusiasmo di sentirsi nuovamente protagonisti di una fiera di tale importanza internazionale, è dato dal forte desiderio di riprendere la normalità e riconquistare gli spazi nel proprio settore, accantonati solo momentaneamente, a causa della pandemia da Covid19, che ha purtroppo messo a dura prova le relazioni e l’importanza degli incontri face to face. A tal proposito, l’imprenditore Giuseppe Torrente interviene dicendo:

“Siamo produttori, il nostro operato aziendale ci ha consentito ugualmente di fornire la Grande Distribuzione persino nei momenti più bui della pandemia, anche perché lavoriamo beni di prima necessità: le conserve di pomodoro e di ortaggi.

Ciò di cui abbiamo però maggiormente avvertito la mancanza è stato il contatto, il confronto diretto con le persone! Tornare quindi, dopo questo lungo periodo in cui non abbiamo potuto vivere appieno la nostra normalità, a rivivere i momenti di aggregazione che solo il Cibus riesce a donare, è per noi motivo di grande emozione e gioia.

Questo evento offre sempre numerose occasioni per rimettersi in gioco, confrontarsi coi propri competitor in maniera costruttiva, fare networking, conoscere nuovi potenziali partner o clienti provenienti da tutto il mondo, aumentare la rete vendite, aggiornarsi sul mercato estero, presentare nuovi prodotti e consolidare rapporti con clienti che magari non sono mai stati nella sede della nostra azienda. Tante volte ci si ritrova insieme anche al ristorante e il contesto informale, in questo caso, rende molto più amichevoli le conversazioni e, di conseguenza, anche i rapporti.

La “fiera” ci fornisce anche un ulteriore vantaggio: noi non dobbiamo fare altro che garantire la nostra presenza all’evento, sono poi gli interessati a venire da noi! Questo ci inorgoglisce e ci sprona a lavorare di più e meglio! Il mondo intero ama il cibo Made in Italy e non possiamo che esserne fieri!”.

È proprio vero, l’eco del Made in Italy (nel settore food, ma anche in altri) ha varcato ogni confine, ormai da tempo immemore.

Il pomodoro è uno dei frutti della salute per eccellenza, poiché ricco di vitamine, sali minerali e antiossidanti. In diversi formati e misure, i numerosi tipi di pomodori, così come gli ortaggi in conserva targati La Torrente, sapranno stupire il pubblico proprio come hanno sempre fatto:

Passata, dadini, pomodorini in salsa, pelati, polpa, pacchetelle, cubetti, concentrato e sughi, per quanto riguarda la linea “Pomodoro” che include le specie: San Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino DOP, Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP, Corbarino, Datterino Giallo, Pomodorino Nero, Datterino di collina, Pomodoro di Sorrento .

. In catalogo ci sono però anche legumi e ortaggi, ideali per preparare sia pietanze veloci sia più elaborate.

Postazione La Torrente al Cibus

Dove trovare allora La Torrente al Cibus - Salone Internazionale dell’Alimentazione Made in Italy, che si terrà dal 3 al 6 maggio 2022 a Parma?

Presso il Padiglione 05, allo stand G004.

La presentazione dei prodotti avverrà in maniera originale e diretta, mediante degustazioni di pizze e altri piatti tipici della cucina italiana, presso uno stand esterno dedicato.

Infine, proprio in occasione della fiera, La Torrente lancerà il suo nuovo portale dedicato solo al mondo della pizza e dei pizzaioli.

Per maggiori informazioni:

https://www.latorrente.it/la-torrente-al-cibus-3-6-maggio-2022/