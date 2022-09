L’ABC Parmareggio e Teneroni La Merenda di nuovo insieme per il back to school con i Minions!

Il Gruppo ha rivoluzionato il mondo snack e merende con un’offerta innovativa, abbinamenti sfiziosi con prodotti che esprimono l’expertise di Parmareggio e Casa Modena, marchi di riferimento e leader rispettivamente nel Parmigiano Reggiano e nei salumi.

Il 2022 è da considerarsi l’anno della ripartenza per i consumi del fuori pasto sia per adulti che bambini con il progressivo ritorno a una nuova vita quotidiana e sociale tra scuola, lavoro e tempo libero e nell’ultimo quadrimestre 2022 stimiamo un mercato dei kit merenda di nuovo in linea ai consumi pre-Covid.

In questo scenario il nostro Gruppo è stato protagonista della categoria con due gamme a target kids, L’ABC della Merenda Parmareggio e Teneroni La Merenda di Casa Modena, prodotti che abbiamo sostenuto con l’iniziativa concorsuale Premiatissimo Te e in-pack promotion, con attività promozionali e con investimenti in comunicazione tv sui canali kids e digitale, che hanno permesso di mantenere la posizione di leader di mercato.

Entrambe le gamme, a partire dal 29 agosto e per circa tre mesi, saranno coinvolte in un’iniziativa di in-pack promotion con protagonisti ancora una volta i Minions: personaggi spassosi e irriverenti amati in tutto il mondo e per tutte le età, da pochi giorni di nuovo al cinema con il film “Minions 2 – Come Gru diventa Cattivissimo”.

All’interno di ogni confezione delle merende L’ABC Parmareggio e Teneroni La Merenda sarà presente un simpaticissimo regalo, una GOM MINIONS, gommine 3D realizzate in Italia, con la creatività degli esclusivi personaggi protagonisti del film Minions 2.

18 diversi soggetti disponibili in 3 differenti colori (bianco, azzurro e verde) da collezionare e da tenere nell’astuccio e nello zaino, per un back to school all’insegna dell’allegria e del divertimento.

L’iniziativa sarà comunicata attraverso una landing page dedicata, accessibile dai siti www.parmareggio.it e www.teneroni.it , in cui sarà presentata la collezione completa delle GOM MINIONS e saranno disponibili tanti divertenti giochi a tema Minions, tutti scaricabili. A sostegno della promozione, sarà inoltre attivata una campagna web con post dedicati sulle pagine Facebook dei 2 brand, banner e dem.

Il punto vendita sarà protagonista e si animerà con materiali di visibilità dedicati e ad alto impatto visivo per veicolare l’attività, supportare le vendite e stimolare l’acquisto d’impulso in un periodo di valore come il back to school!