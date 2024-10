Lactalis inaugura un nuovo polo logistico per i salumi a Melzo

Lactalis rinnova la logistica a Melzo con l’apertura di un polo dedicato alla gestione dei salumi

Lactalis ha inaugurato un nuovo magazzino a Melzo, dedicato esclusivamente ai salumi. Questo nuovo polo logistico, che si estende su 6.000 metri quadri, migliora l’efficienza operativa dell’azienda grazie alla separazione degli spazi dai formaggi. Situato più vicino alla produzione, il nuovo polo crea una sinergia ottimale tra produzione e supply chain. “Questo ci permette di avere un network indipendente, ad esempio, dalla mozzarella, che ha una shelf-life completamente diversa dai salumi,” spiega Fabio Mazzucchelli, direttore della supply chain di salumi e formaggi per Lactalis.

Parola chiave: efficienza

Il progetto, focalizzato sull’efficientamento, è stato realizzato con un investimento di 7 milioni di euro. “Abbiamo riconvertito una parte dello stabilimento,” illustra Paolo Guzzardi, general manager della divisione salumi di Galbani – Lactalis. “Normalmente investiamo circa 3 milioni di euro all’anno in nuovi macchinari e manutenzione, quindi questo è un investimento significativo.”

Una gestione separata

La nuova organizzazione degli spazi a Melzo permette una gestione più efficiente, con aree dedicate per ogni categoria merceologica. “Abbiamo creato una divisione specifica per i salumi, con un marchio e un sito produttivo dedicati,” continua Guzzardi. Questo sito rappresenta un modello logistico per lo stoccaggio e la consegna dei salumi.