laFeltrinelli rafforza la presenza nel canale travel

Librerie in luoghi di transito ad alta densità come nel caso di aeroporti e stazioni ferroviarie. laFeltrinelli individua nuovi spazi in cui introdursi per consolidare la propria presenza sul territorio italiano. È il caso delle ultime aperture realizzate in due dei principali aeroporti italiani, Milano Malpensa T2 e Milano Linate. Si tratta di due corner all’interno degli shop Hudson posizionati in zona air-side, dopo i controlli di sicurezza.

In assortimento oltre 3.000 titoli nei vari generi che spaziano dalla narrativa alla saggistica, dai gialli alla letteratura per ragazzi fino ai libri dedicati a viaggi e turismo e a quelli in lingua inglese.

L'insegna sta dunque diversificando la propria offerta declinandola su target specifici come nel caso dell'ultimo concept store dedicato ai ragazzi di cui vi abbiamo parlato in questo articolo.

La rete laFeltrinelli in Italia

Il settore travel e turismo è strategico per l'insegna che attualmente conta nove librerie in luoghi di transito, come gli aeroporti di Fiumicino e Olbia, ma anche in varie stazioni italiane come Milano Garibaldi, Milano Centrale, Napoli Capodichino, Napoli Centrale, Torino Porta Nuova, Verona Porta Nuova e Firenze Santa Maria Novella.

In Italia, invece, laFeltrinelli conta in totale 120 punti di vendita totali con un'offerta di libri, musica e home video, all'interno dei quali vengono programmati eventi specifici che si sviluppano nel corso dell'anno.