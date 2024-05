L’Ai per targettizzare sempre più i contenuti #Linkontro

Contenuti ad hoc e funzioni speciali con l’uso dell'Ai. Questo è il futuro d’impresa che si immagina Promomedia, con un focus sul volantino

“In Promomedia l’impresa del futuro è sicuramente guidata dalle persone -Alessia Simeone, direttore marketing di Promomedia- perché comunque deve rimanere lo human touch il primo motore che muove le realtà imprenditoriali, soprattutto made in Italy: sicuramente un valore per il nostro Paese. Sicuramente anche la tecnologia, l'innovazione, l’Ai e i big data possono creare un’umanità potenziata”.

L’Ai in promomedia

“Noi stiamo già iniziando a usarla e lo faremo sempre più in due modalità: prima di tutto e principalmente negli store, per mantenere il rapporto con i clienti, che resteranno sempre il motore del nostro settore. Come? Facendo interagire sempre di più la tecnologia con la fisicità, quindi per esempio, stiamo pensando a funzioni che possano raccontare la storia di un prodotto con il quale il cliente viene a contatto (attraverso il proprio smartphone) all’interno di un punto di vendita. Il dispositivo, connettendosi, mette a disposizione del cliente le informazioni in un approccio omni-channel. C’è poi l’applicazione sui siti web, dove con l’Ai si andrà a ad analizzare l'esperienza dell'utente sulla pagina, per profilare sempre meglio”.

Volantino oggi

“All'interno della piattaforma Volantino oggi gli utenti possono attraverso sito e app e navigare tutti i volantini delle varie insegne e vedere quali sono appunto i prezzi più convenienti. Qui l’Ai serve per aiutare lato cliente a creare un look della pagina diverso a seconda di chi si collega”.