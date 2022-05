Si completa il percorso di Despar che oggi propone item mdd realizzate solo con uova allevate a terra, nel rispetto del benessere animale

L'impegno nei confronti dell'ambiente e del benessere animale è tra i valori di molte insegne che adottano soluzioni per concretizzare i propri obiettivi in questo ambito. Il supporto dei propri fornitori, com'è ovvio, è fondamentale per sviluppare questo iter. Gli assortimenti si stanno sempre più orientando verso questa direzione.

L'impegno di Despar

Rientra in questo contesto la scelta, già attuata a partire dal 2014, di eliminare dal proprio assortimento delle uova in guscio provenienti da galline allevate in gabbia.

A questa scelta segue l'attività di revisione di tutte le ricette dei prodotti a marchio Despar (oltre 300 referenze) che coinvolgono l’uovo come ingrediente caratterizzante o minimo della ricettazione, con l’obiettivo di eliminare completamente l’uso di uova da galline allevate in gabbia.

Despar ha quindi concluso questo percorso ed oggi propone articoli come la pasta all’uovo, i biscotti e le merendine, con uova da galline allevate a terra. In particolare Despar propone uova da allevamenti senza utilizzo di antibiotici (linea Despar Passo dopo Passo); uova da allevamenti all’aperto (linea Despar Passo dopo Passo); uova da galline allevate all’aperto e alimentate con mangime biologico (linea Scelta Verde Bio, Logico Despar).

“Per i clienti è ormai prioritario effettuare scelte responsabili, anche quando si trovano di fronte allo scaffale delle uova: non solo vogliono conoscere provenienza e alimentazione delle galline, ma anche essere certi della loro buona condizione di vita. Questo è importante non solo per le uova in guscio ma anche per tutti quei prodotti dove l’uovo è presente come ingrediente. Noi di Despar siamo orgogliosi di poter affermare che il 100% delle uova e ovoprodotti utilizzati nella formulazione dei nostri prodotti a marchio proviene da galline allevate a terra. L’obiettivo è continuare a migliorare la nostra offerta nell’ottica di garanzia del benessere animale”, spiega Michela Cocchi, brand manager Despar Italia.

Le iniziative di Gulliver (Selex)

Anche Gulliver, in seguito al dialogo con Animal Equality Italia, si allinea a questo percorso e sceglie di eliminare totalmente dal proprio approvvigionamento le uova (in guscio, liquide e ovoprodotti) provenienti da allevamenti in gabbia entro il 2024. I progressi della policy cage-free sottoscritta da Gulliver verranno rendicontati annualmente sui canali di comunicazione istituzionali dell’azienda. “Il ruolo della grande distribuzione è essenziale per eliminare questo crudele e arcaico sistema dagli allevamenti e ridurre così progressivamente le sofferenze degli animali. La scelta di Gulliver rappresenta una posizione importante, perché incide non solo in modo efficace nella battaglia contro l’uso delle gabbie negli allevamenti, ma anche sulla consapevolezza dei consumatori, che potranno scegliere anche tra gli scaffali di questa azienda prodotti che trattano esplicitamente il benessere degli animali allevati a scopo alimentare” afferma Alice Trombetta, direttrice esecutiva di Animal Equality Italia.