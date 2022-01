Lavaggio Aeg asseconda le abitudini di ciascun utilizzatore

UniversalDose di AEG è il cassetto in grado di adattarsi alle abitudini di ciascuno, valorizzando le proprietà di ogni detersivo e assicurandone così la massima efficacia su fibre e tessuti. Detergente liquido per i più tradizionalisti, in polvere per chi cerca la massima efficacia sbiancante o in pastiglie per chi mette al primo posto la praticità, anche nelle attività domestiche: qualunque sia il tipo di detergente o ammorbidente preferito per lavare il proprio bucato. Il nuovo cassetto della lavatrice assicura una perfetta dissoluzione di tutti i tipi di detersivo, anche nei cicli brevi e a basse temperature. Indicati in maniera chiara, gli scomparti sono suddivisi in funzione del loro utilizzo: vi è quello riservato al detergente in polvere per la fase di prelavaggio e ammollo, quello per l’ammorbidente, e un piccolo contenitore studiato per il lavaggio principale, da inserire nel caso in cui si utilizzi un detergente liquido. Nella parte superiore del cassetto è invece collocato lo speciale scomparto per Pods e pastiglie che, grazie a getti d’acqua su misura, sono dissolte il 60% più velocemente rispetto a quando inserite nel cesto (risultati da test interni con un programma cotone di un’ora a 30°C in cui è stato messo a confronto l’uso di Pods nel cassetto UniversalDose e l’uso di Pods direttamente nel cestello). Basta selezionare l’opzione Pods dal cruscotto della lavatrice e la funzione rimane attiva anche per i cicli successivi, fino a quando non viene disattivata manualmente. Attualmente disponibile sulla lavatrice Serie 8000 L8FEE16VX AEG, il cassetto UniversalDose sarà in dotazione su altri modelli nei prossimi mesi.