L’azienda multiservice 3A avvia il rebranding

Logo rinnovato e nuova immagine per l'azienda 3A, specializzata nel settore della distribuzione di abbigliamento, calzature e accessori

Nuova immagine per l'azienda 3A, specializzata nel settore della distribuzione di abbigliamento, calzature e accessori. Al centro di questo rebranding il nuovo logo che raffigura le tre A ruotate e posizionate come vertici a formare un triangolo, un incastro tra presente e futuro che sintetizza i tre principi guida che ne alimentano la visione, ossia Aspire, Act, Achieve. Le tre A indicano anche i tre asset, ossia la distribuzione, il cuore logistico e l’headquarter. Le lettere puntano come frecce verso l’esterno, partendo da un nucleo centrale.

“Il nostro vero valore aggiunto è nella capacità distintiva di 3A di curare i marchi globali come propri e guidare il cliente in fase di acquisto verso la scelta più corretta: l’allineamento di visione e la coerenza con i valori di marca diventano assets irrinunciabili per una crescita a doppia cifra” afferma Fabio Antonini, founder e Ceo di 3A.

Questa operazione rappresenta un'evoluzione strategica per la società veneta, fondata nel 1982 dai F.lli Antonini, segnando la sua trasformazione da distributore a punto di riferimento del settore come azienda multi-service. 3A, distributore ufficiale per numerosi big brand come Nike, Converse, Jordan, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Crep Protect, Hurley, Ben Sherman, è infatti divenuta negli ultimi anni una realtà che include distribuzione, servizi tailor-made per brand e retailer e vendita diretta al consumatore con la propria catena di streetwear stores 0-16 anni Just Play.

I servizi di 3A

Tra i servizi: l'expertise nella distribuzione, la creazione di strategie di vendita personalizzate, fino al supporto nel posizionamento e comunicazione dei prodotti.