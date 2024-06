Gallery. Just Play: a Matera il format per le generazioni Alpha e Z

Continua a crescere la rete di Just Play in Italia e all'estero. L'insegna arriva a Matera con il suo primo store nella regione e con un format di ultima generazione

Arredi avveniristici dalle forme geometriche enfatizzano gli ambienti del concept store che l'azienda 3A ha dedicato all'insegna Just Play, specializzata nello streetwear e

sportswear. In particolare, il negozio aperto a Matera è dedicato alle generazioni Alpha e Z con soluzioni espositive d'impatto, colori accesi e nicchie in grado di valorizzare i prodotti in assortimento. L'insegna ha aperto negli stessi giorni anche un negozio a Trikala, in Grecia dove opera con due strutture di cui una a Larissa.

L'apertura a Matera segna, invece, l'ingresso del brand in Basilicata e consolida la rete con il suo 18esimo punto di vendita.

L'offerta si concentra su abbigliamento e calzature dedicati ai giovani appassionati di

streetwear e sportswear, di età compresa tra 0 e 16 anni. In assortimento marchi come Nike, Jordan, Converse, Adidas, New Balance, New Era, Crep, particolarmente iconici per il target di riferimento di questo concept store.

La rete di Just Play

Gli store Just Play sono oggi presenti in molte delle principali città italiane, come Verona, Milano, Roma, Bergamo, Napoli, Matera, Policoro e, fuori dai confini nazionali a Larissa e Trikala in Grecia, e in continua espansione, offrendo ai giovani consumatori soluzioni d’acquisto sempre in linea con i principali trend.