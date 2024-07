Le analisi di Gros su eCommerce e retail fisico: trend e preferenze

L'analisi di Gros sul comportamento di acquisto dei clienti romani sottolinea la tendenza crescente all'uso dell'eCommerce ma senza abbandonare il fisico

La più recente ricerca condotta da Gros-Gruppo Romano Supermercati su un campione rappresentativo di clienti che ogni giorno utilizzano il portale www.gros.it per la spesa online, il gruppo ha raccolto informazioni utili a capire le esigenze e le abitudini dei consumatori. Il gruppo opera con più insegne, ognuna delle quali ha eCommerce e servizio informatico gestito centralmente per consentire di avere un contatto diretto con la propria insegna preferita. Risulta che la spesa online da parte dei clienti romani viene vissuta come un servizio e quindi non viene fatto con sistematicità.

“La situazione a Roma, secondo le nostre rilevazioni -spiega Francesco Buscaini responsabile del progetto eCommerce di Gros Gruppo Romano Supermercati- è in controtendenza. Abbiamo registrato, infatti, un aumento pari al 20% anche nei primi mesi del 2024 rispetto al 2023”.

A livello nazionale, nel corso del 2023, secondo i dati diffusi dall’Osservatorio eCommerce B2c, della School of Management del Politecnico di Milano, la contrazione delle vendite dei prodotti Food&Grocery è stato pari a -0,5%.

I risultati della ricerca

L'analisi ha permesso di identificare anche le scelte di acquisto. Emerge che lo scontrino medio è molto alto e la composizione del carrello è simile a quello degli acquisti effettuati direttamente nel punto di vendita. Rilevanti gli acquisti dei surgelati e dei prodotti più pesanti da trasportare come ad esempio il fardello dell'acqua.

Sulla fascia d'età, la ricerca traccia l'identikit del cliente romano che usa l'eCommerce: ha un'età compresa tra i 40 e i 55 anni e spesso utilizza il web per fare la spesa ai propri genitori o parenti oltre che per sé stessi.

Ipotesi per il futuro

Si ipotizza che il trend di crescita proseguirà anche in futuro. “È una modalità di acquisto sempre più utilizzata dai giovani -prosegue il manager-. Questo conferma la validità della nostra scelta che è finalizzata a offrire un acquisto omnicanale. Nel contempo, siamo consapevoli che i romani vogliono vedere i prodotti prima di acquistarli e quindi continuano a preferire decisamente il negozio fisico, dove possono parlare con i venditori, ricevere consigli e suggerimenti vivendo un'esperienza di acquisto che caratterizza da sempre la nostra comunità. Da parte nostra, sarà però importante integrare il negozio fisico e quello on line per soddisfare al meglio le esigenze della nostra clientela”.