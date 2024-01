Gros: come valorizzare i localismi “Vicini a te”

Per valorizzare i prodotti del territorio laziale, Gros, Gruppo Romano Supermercati, (Selex) porta avanti e promuove il progetto Vicini a te

L'attenzione ai localismi è ormai una consuetudine per tanti retailer che sostengono i produttori e le produzioni del territorio con esposizioni mirate all'interno dei propri punti di vendita, diversificando e caratterizzando la propria offerta. In tanti casi, le aziende del territorio diventano fornitrici di mdd. Gros (Selex), Gruppo Romano Supermercati, valorizza questi prodotti attivando il progetto Vicini a te. I prodotti del nostro territorio.

L’idea alla base del progetto è che, invece di investire in una mdd con produttori locali, venga data visibilità a questi ultimi che possono presentare ai consumatori i prodotti tipici del territorio laziale direttamente nella struttura retail del Gros, che conta oggi 180 punti di vendita, vendendo con il proprio marchio.

"Il nostro progetto -sottolinea Giovanni Scifoni, direttore vendite Gros -ha avuto successo, non solo perché le referenze di Vicini a te sono ad oggi circa 800, ma perché l’adesione è stata trasversale, dall’azienda di rilevanza internazionale alle piccole e medie imprese. Abbiamo voluto condividere con i nostri fornitori un progetto che riteniamo estremamente importante. Il Gros non ha voluto realizzare una mdd e questa è una precisa scelta strategica. Ovviamente i prodotti sugli scaffali sono contrassegnati con un'apposita comunicazione visiva, in grado di evidenziare quelle che sono le referenze scelte e testate direttamente da un pool di esperti, incaricati dal Gros di verificare se il prodotto messo in vendita nell'ambito del progetto è stato effettivamente prodotto nel Lazio e con i dettami che caratterizzano le produzioni tipiche".

La strategicità dei localismi è stata sottolineata anche in occasione della conferenza stampa per il venticinquennale del Gruppo Romano Supermercati, "un mercato -secondo Romolo de Camillis, south Europe RV director NIQ Italia Nielsen- che vale circa tre miliardi di euro nel dato totale Iper più Super”.

Le aziende e i settori coinvolti

Dai vini alle olive, l'offerta è ampia e prevede una collaborazione fianco a fianco tra azienda e retailer per una sinergia a tutto tondo che tenga conto delle esigenze delle caratteristiche di entrambi. “Stiamo lavorando -dice Dario Diana, il titolare dell’azienda Capizucchi Winery-da un lato alla valorizzazione delle tradizioni vitivinicole locali, dall’altro a creare una “bollicina laziale”, un’iniziativa che poteva sembrare una scommessa, ma sta dando i suoi risultati. Da sei anni, tutti i vini della Tenuta Capizucchi sono nei punti di vendita associati al Gros e voglio sottolineare l’importanza della scelta di aver reso visibili le aziende del marchio Vicini a te, per noi è stato uno strumento eccezionale di diffusione della conoscenza del nostro brand”.

Nell'offerta rientrano articoli come il gelato artigianale alla frutta e alle creme, o le ciambelline del biscottificio artigianale Ciardi Dolci Bontà, o ancora le olive coltivate nei territori della zona di Castel Madama. "Siamo presenti -racconta Angelo Moreschini, amministratore di Garofolive- nei banchi gastronomia o in buste, secchielli e vaschette. Il rapporto con Gros Maestri del Fresco è davvero saldo, il prodotto arriva fresco sui banchi gastronomia in senso reale”.