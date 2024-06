Le Farine Farchioni nelle case degli italiani

La nuova linea di Farine Farchioni nasce dal desiderio di portare nelle case degli italiani la materia prima giusta per ogni tipo di creazione gastronomica: la pizza, i dolci, il pane, la pasta fatta in casa, le lunghe lievitazioni.

“Le nostre farine sono il risultato della selezione dei migliori grani teneri 100% Italiani. I nostri punti di forza e il nostro orgoglio sono offrire prodotti naturali, di elevata qualità e genuinità che soddisfino appieno le esigenze dei nostri clienti e consumatori”, racconta Marco Farchioni, owner ed export manager del gruppo.

Per il settore delle farine arrivano: la Farina classica di grano tenero tipo 0 e tipo 00, ideali per tutte le preparazioni; la Speciale per Pizze può essere utilizzata per tutti i tipi di pizza: al piatto, in teglia e alla pala (da provare anche per grissini e cracker, e per tutti i formati di pane); la Speciale per Dolci è ideale per pan di spagna, bignè, dolci fatti in casa soffici e ben lievitati (particolarmente indicata per dolci che prevedono una lunga lievitazione). Tutte comunque realizzate da grani italiani.

“La nostra famiglia produce farine da più di due secoli. Oggi, dopo tanti anni che sono usate nelle panetterie e nelle pizzerie, approdano finalmente sullo scaffale della grande distribuzione”, conclude Marco Farchioni.