Le forme del sapore, il nuovo concept di Renato Bosco al Mantova Village

Lo chef ricercatore apre una nuova insegna bakery pizza che racchiude tutta la sua filosofia legata al mondo food

Pizza, pane e passione, questa l’anima di Renato Bosco, il pizza-ricercatore definito così per il suo spirito di ricerca che lo ha spinto a confrontarsi con tutti i settori che ruotano attorno ai lievitati e alle tematiche della panificazione e della pasticceria. E proprio inseguendo la sua passione, Bosco ha aperto un nuovo concept presso il Mantova Village: una bakery-pizza dal nome evocativo “Renato Bosco, Le forme del sapore”. Il locale ha l’obiettivo di trasmettere la filosofia di Bosco stimolando emozioni e curiosità in un pubblico sia italiano sia estero. La location scelta, Mantova Village, garantisce, infatti, un bacino d’utenza internazionale. L’offerta è espressa principalmente dai prodotti iconici della produzione di Renato Bosco, dalla Pizza Crunch e DoppioCrunch, alla Pizza tonda fino ad Aria di Pane. Il concept è stato realizzato con il supporto di F Retail che ha permesso lo sviluppo di un sistema di partnership che offre alti livelli di servizio e assistenza al master franchisee Lifestyle srl. Il progetto prevede 3 format: bakery, cruncheria e sala degustazione.

L’apertura del locale rappresenta, inoltre, la nuova strategia di Land of Fashion Outlet Management, società che gestisce Mantova Village, che punta a elevare il livello della ristorazione attraverso esperienze culinarie firmate dalle eccellenze del territorio attraverso collaborazioni con marchi autorevoli. “L’apertura a Mantova Village del nuovo food concept Renato Bosco, Le Forme del sapore, firmato dallo chef Renato Bosco, conferma quanto il portfolio dei Villaggi di Land of Fashion rappresenti la naturale destinazione per offrire esperienze di grande valore”, ha commentato Benedetta Conticelli, chief executive officer del gruppo.