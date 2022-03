Le iniziative del mondo gdo e retail per l’8 marzo 2022

L'8 marzo, Giornata internazionale della donna, è come sempre occasione di lancio o presentazione di diverse iniziative a coinvolgimento femminile (anche se il vero successo sarà non avere più bisogno di queste giornate). Vediamo alcune delle attività presentate dal mondo retail per l'occasione, rivolti a diversi aspetti di gender equality e inclusione.

Coop continua, nel contesto dell'evento, con operazioni nell'ambito della sua più ampia campagna Close the gap, che guarda a una riduzione delle disuguaglianze di genere all'interno e all'esterno dell'azienda. Lanciata, in questo caso, la nuova petizione Genitori#allapari.

Iper La grande I di Montebello scende in campo con la squadra di calcio femminile Pavia Academy per l’iniziativa “Pavia in Rosa”, il progetto di raccolta fondi e sensibilizzazione volto a sostenere la Cooperativa sociale LiberaMente onlus, il centro Antiviolenza attivo da più di 30 anni nel pavese. Una giornata allo stadio organizzata domenica 20 marzo in occasione della partita tra Pavia Academy e Orobica Bergamo, alla quale sono invitate tutte le donne che per l’occasione potranno acquistare il biglietto al prezzo speciale di 2 euro.

Lidl Italia annuncia, in occasione dell'9 marzo 2022, la donazione di 20.000 euro a D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza, organizzazione vicina alle donne vittime di violenza, e la medesima cifra a Salute Donna Onlus, che fornisce assistenza a coloro che si trovano ad affrontare malattie oncologiche, per un sostegno complessivo che ammonta a 40.000 euro. L’insegna ricorda inoltre che dei suoi 20.000 collaboratori oltre il 65% sono donne.

Sono già 276 le panchine rosse (simbolo associato alla violenza di genere) installate complessivamente da Conad Nord Ovest e dai suoi soci sui territori di competenza. Un percorso di sensibilizzazione cominciato nel novembre 2021 in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne e che prosegue grazie all’impegno dei soci sul territorio.

L’8 marzo, i vincitori del concorso “Decò Tifa lo Sport”, iniziato il 18 febbraio e attivo fino al 21 marzo sulle properties digitali di Decò (insegna Multicedi), otterranno in regalo maglie ufficiali della AS Roma femminile autografate dalle atlete: un "modo per riconoscere l’impegno femminile nello sport e i suoi risultati senza precedenti, ma anche un incoraggiamento rivolto a tutte le donne a cimentarsi in ambiti ritenuti tradizionalmente prerogativa maschile".

E mentre nei 5 centri dello shopping Land of Fashion si regalano alle donne centinaia di esami senologici gratuiti per la prevenzione del tumore al seno, Centro Commerciale Leonardo, gestito e commercializzato da Savills, dal 5 al 12 marzo ha programmato, in occasione della Giornata Internazionale della donna, una settimana di attività. Iniziative nate in collaborazione con Radio Incontro Donna 96,8 fm e Fare X Bene Ets (associazione a sostegno delle categorie sociali più deboli e soggette a discriminazioni come donne, bambini e persone con disabilità), "per ricordare sia le loro conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e violenze di cui sono ancora oggetto in tutto il mondo".