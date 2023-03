Le nostre impressioni su Euroshop 2023 #gdoweekreport

Tra novità di prodotti vere o presunte, l'innovazione tecnologica permea tutti i padiglioni di Euroshop, ecco una sintesi dei principali trend raccolti tra gli stand della fiera

Quattro giorni a Düsseldorf per Euroshop, l'appuntamento fieristico triennale per capire come sta evolvendo il mondo del retail. Nuove tecnologie ma anche tendenze nello shop fitting, con un'attenzione trasversale ai temi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, in particolare quest'ultimo tema centrale visto l'aumento dei costi che i retailer si trovano a dover affrontare.

In questo video una sintesi delle nostre impressioni che abbiamo raccolto nella nostra visita tra gli stand, vi riamandiamo al numero 5 di gdoweek per il nostro speciale su Euroshop 2023.