Le novità tra i padiglioni di Chillventa 2024 a Norimberga

La fiera Chillventa 2024 in programma a Norimberga dall'8 al 10 ottobre offre un serie di novità nel mondo della refrigerazione industriale e per il retail. Eccone alcune.

Il Gruppo Arneg a Chillventa 2024

I marchi che il Gruppo ha portato a Norimberga sono Arneg e Incold, con soluzioni mirate per realizzate punti di vendita che, oltre a essere funzionali ed efficienti, rappresentino la personalità del cliente.

Ed ecco i prodotti Arneg presentati:

-Una unità condensatrice a Co2

-il sistema Arneg Cold Ring, che combina gas refrigerante naturale R290 con il glicole

-la centrale frigorifera a Co2 Globo, sostenibile e compatta

-il mobile frigo verticale Faro, con motore incorporato, a ridotto impatto ambientale.

Per quanto riguarda Incold:

-Porte isotermiche a scorrimento heavy duty per aperture extra large più sicure e affidabili

-porte con apertura magnetica senza maniglia

-oblò ad alta visibilità per massimizzare la sicurezza

-celle frigorifere con nuove opzioni di spessori differenziati tra pareti e pavimenti

-pannelli e porte rapide con elevate prestazioni termiche.

Epta a Chillventa 2024

Gli ambiti nei quali Epta si muove con il ruolo di fornitore completamente integrato sono quelli del retail, del food&beverage e dell'horeca. La proposta si adatta a ogni esigenza retail, nel mondo, grazie a un ventaglio di marchi coerenti con un principio comune: l'impieego esclusivo di fluidi refrigeranti 100% naturali, anche anticipando le indicazioni legislative. Tutte le soluzioni presentate rispettano il nuovo regolamento europeo (EU) 2024/573 sui gas fluorurati.

I fluidi impiegati sono il propano R290 e l'anidride carbonica (Co2), considerati come l'unica alternativa valida ai refrigeranti Hfc tradizionali e ai bblend sintetici Hfo, perché più efficienti e con un ridotto impatto ambientale.

Plug-in a propano - Sono arredi refrigerati a gruppo incorporato, a temperatura sia positiva sia negativa, che non necessitano del collegamento alla centrale frigorifera, dunque si adattano alle superfici di vendita ridotte. Tra i prodotti portati in fiera, Costan Tango della gamma SlimFit, con alcuni banchi in classe A per un risparmio del 40% rispetto ai modelli precedenti.

Integral a propano - Si tratta di una unità frigorifera integrata e assemblata all'interno del banco frigorifero, con condensazione ad aria (Air) e ad acqua (Waterloop). Combina la modularità e le performance energetiche dei banchi remoti con la semplicità di installazione del plug-in, con inalterata capacità espositiva. Tra i modelli, GranVista Integral Ultra e GranBering Integral Ultra, nella famiglia GranFit, con il sistema di condensazione Air. Il verticale GranBering Integral Ultra per i surgelati monta compressori con inverter e un nuovo sistema defrost ibrido che permette un risparmio energetico che supera il 30%. Entrambi sono disponibili in versione Waterloop che permette, tramite un circuito idrico, il recupero del calore per altre applicazioni entro il punto di vendita. Ancora una volta a vantaggio dell'efficienza energetica.

Banchi remoti a Co2 transcritica - Rappresentano la quarta generazione delle soluzioni a Co2. Epta vi affianca i corrispettivi banchi a glicole, ovvero basati su un refrigerante naturale che, all'interno della centrale frigorifera, raffredda l'acqua glicolata poi distribuita ai sistemi remoti canalizzati. Tra i prodotti, il verticale positivo MD7 Nordic Line, progettato per gli hard discount, in fiera nella versione a glicole e con le tubature in configurazione pipe most, per ridurre i tempi di installazione e canalizzazione dei banchi.

EptaTechnica presenta un'estensione della gamma di centrali modulari e impianti a Co2 transcritica: la nuova ECO2Compacta (che si aggiunge alle ECO2Small+, ECO2Middle ed ECO2Large) indoor o outdoor, con un basso livello di rumorosità e design con accesso da un solo lato per una più facile installazione e accesso in spazi ristretti.

Nell'ambito dei servizi che Epta affianca ai prodotti, al LifeCycle Program si affianca la nuova app SwitchON Tech App per smartphone e tablet, a supporto dei frigoristi nella manutenzione, in 6 lingue.