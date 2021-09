Le sneakers italiane Acbc ad Amsterdam e Pechino

Cresce la presenza internazionale del brand italiano Acbc con due nuove aperture di negozi monomarca, rispettivamente ad Amsterdam e Pechino. Il marchio noto per le sneakers e i prodotti sostenibili, che può vantare la certificazione B-Corp, progetta e produce calzature sostenibili rivolte sia al mercato consumer, con il proprio brand Acbc, che al mondo business producendo per conto di altri brand del fashion o sportswear sneakers sostenibili, in capsule collection. Tra le collaborazioni, citiamo quelle con Lovemoschino, Savetheduck, Alexander Smith, Philippemodel, Ea7.

Acbc apre ad Amsterdam e Pechino

Il 28 settembre aprirà il monomarca di AMsterdam, a metà ottobre toccherà a Pechino. Il negozio europeo è frutto del progetto dell'architetto italiano Alexander M. Bellman e richiama la pace e la tranquillità della natura, grazie a colori tenui e rilassanti. Sarà articolato su tre livelli di cui un piano dedicato alle collaborazioni con Missoni, Philippe Model e Save The Duck. L'obiettivo consiste, oltre che nella vendita, nell'esportazione del know how del brand e di una visione della moda più sostenibile.

Un po' di storia

I fondatori Gio Giacobbe ed Edoardo Iannuzzi dal 2017 si sono riproposti di rinnovare il settore della moda in ottica green, partendo dalle calzature realizzate con materiali totalmente riciclati oppure di origine biologica. Accanto all'eCommerce, propone negozi monomarca in affiliazione e in franchising.

Acbc ad Amsterdam e Pechino