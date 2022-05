Le soluzioni Solum per gruppo Comet

Implementate da Omnisint, le etichette elettroniche consentono risparmi di tempo e abbattimento dell'uso della carta

Omnisint, azienda specializzata nell’implementazione di soluzioni tecnologiche altamente innovative per il mercato retail, come partner di Solum, fornisce prodotti innovativi e soluzioni IoT ai principali brand a livello nazionale. Riferimento in Italia con oltre 30.000 impianti installati e telegestiti in tutto il paese, Omnisint è una realtà imprenditoriale in continua crescita.

Nel settore dell’elettronica di consumo, in cui la velocità di aggiornamento prezzi dei prodotti tecnologici è un fattore imprescindibile, le etichette elettroniche Solum fornite da Omnisint risultano essere una soluzione ottimale per una gestione all’avanguardia dei punti di vendita.

Omnisint ha raccolto l'opinione di Roberto Caprini (guarda il video), responsabile dei sistemi informativi del Gruppo Comet, una delle principali aziende del mercato italiano nel settore della vendita al dettaglio di elettronica di consumo e presente in 12 regioni sul territorio nazionale con oltre 110 punti di vendita: “Da oltre cinquant’anni il Gruppo Comet opera nella distribuzione di elettrodomestici, apparecchi per illuminazione e materiale elettrico con professionalità per offrire ai clienti la più alta qualità e competenza.

Abbiamo scelto di passare alle etichette elettroniche Solum perché permettono una migliore customer experience. I nostri negozi si stanno modernizzando, andando verso una direzione più tecnologica ma allo stesso tempo più ambientale. Ora sprechiamo molta meno carta e i tempi per la gestione dei cambi prezzo sono drasticamente diminuiti. Le soluzioni Solum offerte da Omnisint sono robuste, si installano in maniera molto semplice e hanno apportato un notevole miglioramento ai nostri negozi”.

L’innovazione, il servizio al cliente, la dinamicità, lo spirito imprenditoriale e la coesione interna sono i valori che hanno consentito al Gruppo Comet una crescita esponenziale. Con gli stessi valori, anche Omnisint si impegna a fornire un servizio sempre all’altezza delle aspettative del cliente e soluzioni tecnologiche al passo con le innovazioni.