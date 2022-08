Le specialità bavaresi: bontà premium di alta qualità

Tutti conosciamo la Baviera per la bellezza dei suoi territori che abbracciano vastissimi alpeggi, laghi incontaminati e una natura generosa. Paesaggi unici che l’hanno resa un'ambita destinazione turistica, ma anche la culla di grandi eccellenze gastronomiche: birre impareggiabili, carni di alta qualità, latticini, formaggi freschi e stagionati. Specialità che devono la loro bontà a materie prime ottime, processi produttivi all’avanguardia e un sapere senza tempo. Dove modernità e tradizione si completano senza riserve.

Prodotti apprezzati in tutti i mercati europei: a partire dalla birra, una delle eccellenze di punta della regione, conosciuta in tutto il mondo e tutelata dal 1516 d.C. dal celebre “Editto della purezza” che ancora oggi vincola la produzione all’uso di orzo, luppolo e acqua. Ma anche i latticini sono degni di nota, insieme ai formaggi, a specialità come lo yogurt, il burro e a molte altre prelibatezze con il gusto unico del buon latte. Una materia prima che nasce su pascoli incontaminati, monitorata e certificata, prima di essere sottoposta a lavorazioni che uniscono il sapere della tradizione a processi produttivi evoluti. La carne, non per ultima, rappresenta una vera e propria bontà premium: dedicata a consumatori attenti, viene costantemente controllata e garantita da un attento sistema di certificazioni.

Qualità e bontà da sole non bastano, per questo il Ministero per le politiche agricole della Baviera, insieme alla sua agenzia per la promozione dei prodotti agroalimentari della Baviera, ha previsto anche quest’anno numerose attività offline e online per promuovere le specialità di diverse aziende e incentivarne l’acquisto.

A breve partiranno le "Settimane Bavaresi" promozioni instore con degustazioni e distribuzione di materiali informativi, affiancate da un roadshow itinerante che quest'anno avrà respiro nazionale e raggiungerà anche le città del Sud Italia. Online, insieme alle attività previste sulla pagina Facebook “Baviera all’italiana”, ampio spazio troveranno le nuove collaborazioni con quattro diverse food blogger con le quali verranno realizzate 30 video ricette stagionali e ulteriori 14 video con taglio edutainment, sviluppate per promuovere il lancio del canale YouTube "Baviera all’italiana".

Tante iniziative di un presidio sempre più capillare per amplificare la notorietà di eccellenze uniche che sicuramente troveranno i favori di tanti italiani.

Per saperne di più: https://www.bavieraallitaliana.it/trade/