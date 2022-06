Le specialità bavaresi: eccellenze inconfondibili apprezzate ovunque

La Baviera è un territorio unico, conosciuto per le montagne, i laghi incontaminati, gli alpeggi e la natura generosa. Ma è anche la patria di ottime specialità: birre impareggiabili, carni di alta qualità, würstel, latticini, formaggi freschi e stagionati. Prodotti apprezzati per la loro bontà e ampiezza di gamma, in tutti i mercati europei.

La birra è una delle eccellenze di punta della regione, conosciuta in tutto il mondo. Speciale per la sua originalità e la sua purezza, è tutelata dal 1516 d.C. dal celebre “Editto della purezza” che ancora oggi è considerato una garanzia perché vincola la produzione all’uso tassativo di soli tre ingredienti: orzo, luppolo e acqua.

Ma la Baviera è anche una terra di grandi prelibatezze lattiero-casearie: grazie alla sua geografia, 1/3 della superficie agricola viene utilizzata come pascolo. Ne derivano grandi formaggi e specialità come lo yogurt, il burro e molti altri prodotti con il gusto unico del buon latte. La qualità è anche garantita da lavorazioni attente che trasformano le materie prime in prodotti finiti impiegando il sapere della tradizione e processi produttivi all’avanguardia, di ultima generazione.

Per quanto riguarda la carne bisogna sottolineare che oggi il consumatore non cerca più un prodotto generico, ma desidera un prodotto premium. E le carni bavaresi rispondono perfettamente a queste richieste grazie alle loro caratteristiche, date dalla purezza del territorio in cui i capi vengono allevati e da severe certificazioni basate su un articolato sistema di monitoraggi e controlli, importanti garanzie di sicurezza.

Qualità e bontà da sole non bastano, per questo alp Bayern, l’agenzia per la promozione dei prodotti agroalimentari della Baviera, insieme al Ministero per le politiche agricole della Baviera, ha previsto anche quest'anno numerose attività offline e online per promuovere le specialità di diverse aziende della regione e incentivarne l’acquisto. Tra queste: "settimane bavaresi", in-store promo con degustazioni e distribuzione di materiali informativi; un roadshow itinerante nelle principali città per entrare in diretto contatto con il consumatore; attività di engagement e di digital PR con importanti food blogger. Il tutto rafforzato dal costante supporto delle attività social, in particolar modo su Facebook sulla pagina “Baviera all’italiana”.

Un presidio che andrà ad amplificare la notorietà di eccellenze uniche, apprezzate anche in Italia.