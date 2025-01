Lebez, 65 anni sempre avanti

Lebez, azienda leader nel mercato della cancelleria d’importazione con 65 anni di esperienza, si è evoluta nel tempo per offrire ai negozi di cartoleria e articoli da regalo proposte sempre attuali, in linea con gli stili di consumo contemporanei. Oggi entra nel comparto dei grandi store specializzati in articoli per animali domestici, bricolage e fai da te, ferramenta, garden e casalinghi con un assortimento “ragionato” di articoli capace di creare valore aggiunto.

Competenza e qualità, assortimento e personalità

Fondata nel 1959 a Correggio (RE) dalla visione di Vilmo Bezzecchi, un vero pioniere nel settore, Lebez si distingue oggi come allora per:

la grande esperienza e indiscussa competenza nel settore

la cura particolare rivolta alla qualità

un catalogo costantemente aggiornato di oltre 3.000 prodotti

linee dedicate a temi specifici e fortemente personalizzate.

La nuova linea dedicata agli amici a 4 zampe

Lebez arricchisce il suo catalogo con una linea di cancelleria originale e accattivante, dedicata al tema degli animali domestici. Penne, matite, gomme, temperini e segnapagina di alta qualità si distinguono per le grafiche moderne e divertenti, con protagonisti cagnolini e gattini dalle espressioni uniche. Una proposta perfetta per catturare l’attenzione dei clienti, ideale per scuole, uffici e per chi cerca un tocco di personalità nei prodotti di uso quotidiano. Un concept che combina design e funzionalità, sempre in linea con lo stile innovativo di Lebez.

Lebez e la moderna gestione degli spazi nei pet store

Lebez ha elaborato un moderno concetto di gestione degli spazi di cancelleria all’interno dei pet store per ampliare la loro gamma e dare corso a nuove opportunità di vendita. Basta un piccolo spazio per accogliere i suoi articoli selezionati di alto consumo che attirano gli sguardi, stimolano l’acquisto d’impulso e soddisfano la voglia di novità dei clienti. Una vera e propria vetrina Lebez, che evolve con le stagioni e le ricorrenze mantenendo una forte identità di brand.

Lebez espone al successo

Lebez ha pensato a soluzioni espositive molto adattabili a qualsiasi layout interno. Propone infatti espositori di un metro lineare, oppure piccoli espositori ideali da posizionare vicino alle casse o in testata di gondola, completi di articoli con un packaging moderno e accattivante.

A grossisti e dettaglianti propone da sempre un’offerta studiata con cura – dal marketing al design, dalla comunicazione alla personalizzazione del packaging – a cui si aggiunge il valore di un customer service flessibile, veloce e attento alle specifiche esigenze. Con i suoi articoli sempre pronti a stupire e il suo servizio tagliato su misura, Lebez apre nella GDO il magico angolo delle idee: le più innovative, divertenti e trendy, da regalare e regalarsi, unendo il dilettevole del consumatore all’utile del distributore.

Scopri di più.