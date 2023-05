Leifheit Italia, concorso a premi Stendi&Vinci con Leifheit

Leifheit è presente in Italia dal 1982 e ha festeggiato nel 2022 il suo quarantesimo compleanno

Grazie a una crescita delle vendite a doppia cifra nel 2022 e del trend positivo dell’ultimo quinquennio, Leifheit Italia è stata riconfermata dal Board of Management come paese prioritario per lo sviluppo del gruppo anche nel 2023 anche mediante l’implementazione di attività promozionali di impatto lato consumatore come il concorso a premi “stendi & vinci con Leifheit”.

Partito il 1maggio 2023 e con una copertura sino alla fine dell’estate (31/8/23), grazie al concorso a premi Leifheit potrà valorizzare la sua presenza in Italia con le sue linee di stendini da pavimento Pegasus e Siena. La meccanica è di sicuro impatto: a fronte dell’acquisto di un prodotto della linea Pegasus o Siena, il consumatore scopre subito se ha vinto o meno un buono acquisto Edenred del valore di 500 euro: la valenza del premio è duplice, da un lato un beneficio immediato per il consumatore per contrastare il caro “elettricità”, e contemporaneamente “educare” all’utilizzo dello stendino quale strumento “energy free” ed ecologico in alternativa ad apparecchiature energivore come le asciugatrici.

Acquistare uno stendino Leifheit fa bene all’ambiente anche da un altro punto di vista: i nostri prodotti, grazie all’alta qualità dei materiali, sono garantiti 5 anni e la Long-life cycle fa parte del nostro DNA: i prodotti di lunga durata consumano meno risorse e causano meno prodotti di scarto come la CO2 nell'approvvigionamento, nella produzione, nella logistica e nello smaltimento dei rifiuti. Un lungo ciclo di vita del prodotto migliora quindi essenzialmente l'efficienza ecologica.

I prodotti coinvolti

Linea Pegasus si completa con una novità per seguire il nuovo trend colore del momento nell’home care: il classic Pegasus 150 Solid Slim di Leifheit è già disponibile in un'attraente combinazione nero-antracite! Qualità e stabilità comprovate incontrano il design contemporaneo! Lo stendibiancheria Pegasus 150 Solid Slim black offre il comfort d’asciugatura pratico in modo completo. Grazie alle sue alette laterali estensibili offre molto spazio per capi di bucato grandi e piccoli, mentre i capi di dimensioni ridotte vengono appesi al supporto per piccoli capi, come ad esempio le calze, risparmiando spazio.

Anche da esteso si adatta a qualsiasi porta da interni e portefinestre grazie ai soli 55 cm di profondità, una caratteristica particolarmente pratica in caso di improvvise piogge. Grazie alle due gambe d’appoggio antiscivolo risulta resistente al vento e stabile su balconi, in giardini o su pavimenti d’interni. Le due alette laterali ampliano la lunghezza di asciugatura fino a raggiungere un totale di 15 metri. Con queste caratteristiche è possibile asciugare allo stesso tempo quasi due carichi di lavatrice. I capi d’abbigliamento lunghi trovano spazio nelle alette da 1,05 metri di altezza. La dotazione di Pegasus 150 Solid Slim black comprende due supporti per piccoli capi che si fissano ai lati dello stendibiancheria. Senza le mollette è possibile appendere calze, asciugamani e slip. È sufficiente bloccare lo stendibiancheria con uno scatto nella posizione corretta ed il gioco è fatto. Dopo l’impiego è possibile chiudere lo stendibiancheria per riporlo. Lo stendibiancheria è completamente antiruggine. Stabilità eccezionale. Qualità convincente.

Linea Siena: due metrature da 18 e 20 metri di stenditura in alluminio.

Gli stendibiancheria Siena di Leifheit hanno un peso piuma con i suoi 2 kg di peso e possono essere trasportati senza difficoltà ovunque sia necessario, all'interno o all'esterno. Il telaio realizzato in alluminio di alta qualità, in grado di offrire al bucato uno spazio di asciugatura privo di ruggine anche a distanza di anni, assicura un peso minimo. Quasi due carichi di lavatrice trovano spazio su questo stendibiancheria dotato di una lunghezza di asciugatura di 18 e 20 metri a seconda del modello. Grazie alla loro altezza di 112 cm, le alette sono particolarmente adatte anche ai capi di bucato lunghi.

