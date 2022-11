Leifheit lancia la prima Live social commerce

Si rinnova lo shopping online e coniuga la tradizionale televendita con le nuove tecnologie e i moderni linguaggi multimediali

Parte la nuova frontiera dello shopping online. Il 24 novembre Leifheit Italia e la Bronet Service (agenzia di rappresentanza di Leifheit in Campania) attivano la prima Live Social Commerce con una giornata dedicata al mondo della cura casa e cura del bucato. Questo tipo di esperienza coniuga la tecnica della classica televendita con le nuove tecnologie digitali, in particolare con i social media. La presentazione, il lancio e la vendita di un prodotto si svolgono live sui canali social direttamente dalla sede dell'azienda, nell'ambito di un vero e proprio evento digitale.

La diretta sarà condotta dalle microinfluencer Ele e Vale (eleevale_official), ovvero Eleonora Mauro e Valentina Riccardi. Il consumatore finale che parteciperà alla diretta potrà beneficiare di una spiegazione pratica delle caratteristiche e benefici dei prodotti Leifheit.