Leifheit: “message on a bottle”

Leifheit torna ad interfacciarsi con il mondo del design ritagliandosi uno spazio all’interno della Milano Design City 2020 presentando i risultati del contest “message on a bottle”.

Realizzati da giovani designer, 20 progetti su 182 sono stati selezionati da una giuria composta da Laura Traldi (giornalista), Stefano Cardini (Designer, Architetto), Claudio Larcher (Direttore Bachelor and Postgraduate in Design, per essere protagonisti alla mostra e premiazione che si è svolta il 1/10/2020 presso God Save The Food - Tortona District.

Lo Studio Design di Matteo Ragni, due volte Compasso d’Oro, ha curato la presentazione del contest e l’installazione dei progetti, trasformando la borraccia Filp by Leifheit, in simbolo di impegno sostenibile. Leifheit Italia promuove questa filosofia con FLIP: borraccia termica (caldo/freddo) in acciaio inossidabile con tappo automatico che ne permette l’apertura con una sola mano.

Elenco dei 20 vincitori: Alberto Ghirardello, Anna Vivian, Demetrio Larizza, Francesca Cattaneo, Paolo Stefano Gentile, Pierre Apolloni, Rachele Carloni, Sveva Montinaro, Chiara Selmi, Elisa Rivaroli, Alice Andrea Cappelli, Karla Nathalia Villena, Giulia Boselli Botturi, Eleonora Mattioli, Mattia Ferrari, Marta Mazzoni, Rachele Cinquetti, Giulia Bosetti, Elena Gandossi.

Borracce Flip by Leifheit: il contesto di mercato e la gamma

Il tasso medio di plastica che scorre negli oceani è di 22 milioni di kg al giorno, pari al volume di un camion ogni minuto, il problema maggiore dell’inquinamento da plastica è il fatto che questa raggiunge gli oceani attraverso fiumi che scorrono in zone del mondo in cui non esistono infrastrutture e incentivi per il riciclaggio.

Con la consapevolezza dell’impatto della plastica sull’ambiente, si stanno diffondendo alternative ecologiche alle bottiglie usa e getta, la borraccia è una di queste.

L’utilizzo della borraccia è diventata oggi, in modo trasversale alle fasce di età, uno status symbol etico, che identifica la persona che la utilizza come persona attenta all’ambiente i cui vive e responsabile per le sorti del pianeta in cui vive e che lascerà alle future generazioni.

Si stima che il mercato delle reusable water bottles a livello mondiale possa arrivare a 100 milioni di dollari in 2 anni: raccogliendo gli spunti di questo nuovo trend di consumo, Leifheit ha lanciato -a novembre 2019 -la sua nuova linea di borracce in 4 formati acciao inox 35 ml e 600 ml, vetro 600 ml e tritan 550 ml. 3 materiali e 7 colori per ciascuna linea.

Numerose le caratteristiche distintive della borraccia Flip: tappo con meccanismo di apertura con una mano brevettato (si apre senza dover appoggiare la borraccia); tenuta perfetta con ermeticità garantita al 100% anche grazie ad un ulteriore sistema di blocco sul coperchio che ne impedisce l’apertura involontaria (la borraccia Flip può essere portata nella borsa senza problemi). Il coperchio è dotato di una superficie soft grip che consente una migliore presa ed un’apertura particolarmente agevole; grazie al gancio pieghevole la borraccia non solo può essere trasportata comodamente ma può essere anche fissata sullo zaino o sulla borsa. Un filtro rimuovibile consente di aggiungere erbe per infusi o pezzi di frutta senza che diano fastidio mentre si beve.

