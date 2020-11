Leifheit, un milione di euro in comunicazione televisiva per Clean Twist Disc Mop Ergo

Gruppo Leifheit, basandosi sui successi che Leifheit Italia ha registrato nell’ultimo triennio, ha selezionato il nostro paese come prioritario per lo sviluppo del gruppo nel 2021 pianificando una massiccia campagna pubblicitaria televisiva sulle principali emittenti nazionali già dal primo trimestre: l’investimento è di un milione di euro per raggiungere oltre 1.000 grp tra il primo ed il terzo quarter del prossimo anno.

Il prodotto protagonista della campagna TV è un “hero product”, il sistema lavapavimenti Clean Twist Disc Mop Ergo di Leifheit: lo spot in versione da 15 e 30 secondi farà conoscere meglio il brand tedesco con una narrazione ironica e divertente; avere una dimora sempre ordinata e igienizzata è diventato negli ultimi mesi ancora più importante per la sicurezza di tutta la famiglia, meglio farlo in modo veloce e senza fatica, questa la mission di Leifheit.

Clean Twist è composto da un manico allungabile con meccanismo brevettato, un secchio da 12 litri di capacità dotato di strizzatore e da una testina lavapavimenti a frange Micro Duo.

Addio al mal di schiena! il manico allungabile infatti, con il suo meccanismo di rotazione consente di strizzare comodamente il lavapavimenti a frange senza piegarsi e senza sforzi, evitando di immergere le mani nell'acqua sporca.

Premendo il manico si aziona lo strizzatore eliminando così facilmente l'acqua sporca dalle frange in modo facile e sicuro. Dotato di uno snodo flessibile a 360° il Clean Twist Disc Mop Ergo è ideale per la pulizia di punti difficilmente accessibili, come sotto i mobili e negli angoli più nascosti.

Bella la forma ergonomica e di design del secchio che grazie allo svaso sulla parte posteriore, permette di sollevarlo per svuotare ed eliminare l’acqua sporca senza fatica; il manico del sistema pavimenti, di colore più chiaro rispetto al secchio, garantisce il fissaggio del manico allungabile in posizione verticale quando deve essere riposto dopo l’utilizzo: massima praticità e utile soluzione salvaspazio!

E’ venduto inoltre con una garanzia di 3 anni.

