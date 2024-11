Leroy Merlin a sostegno delle donne e di Fondazione Libellula

#Esg. Una nuova iniziativa contro la violenza sulle donne. Leroy Merlin opera a supporto del progetto di cura RinaSHEta di Fondazione Libellula

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Leroy Merlin Italia interviene con un'iniziativa al fianco di Fondazione Libellula, impresa sociale impegnata nel contrasto della violenza di genere e nella diffusione della cultura

del rispetto.

“In Leroy Merlin ci impegniamo ogni giorno per offrire alle nostre persone una realtà aziendale che tuteli le pari opportunità, priva di qualsiasi forma di discriminazione e, al contempo, supportiamo i nostri clienti a dare vita alla propria casa ideale, un luogo che per tutti dev’essere sicuro e accogliente. Con questa collaborazione, inoltre, desideriamo non solo accendere una luce sul tema e denunciare la violenza di genere, ma anche contribuire a fare la differenza per le donne che si trovano in condizione di vulnerabilità” ha commentato Barbara Casartelli, leader impatto positivo di Leroy Merlin Italia.

L'iniziativa

Dal 22 novembre all’8 dicembre 2024, per ogni lampadina della linea Lexman Natulight venduta, sia nei negozi Leroy Merlin Italia che online, sarà devoluto 1 euro a Fondazione Libellula a supporto del progetto di cura RinaSHEta, un programma ideato per supportare le donne a rischio o vittime di violenza, o in condizioni di fragilità e vulnerabilità, nel percorso verso l’indipendenza economica. Le donne inserite nel progetto, infatti, avranno accesso a percorsi di inserimento o ricollocamento nel mondo del lavoro, oltre ad essere coinvolte in iniziative di educazione finanziaria. Per tutto il mese di novembre, inoltre, tutti gli scontrini di acquisto Leroy Merlin riporteranno la dicitura: Se sei vittima di violenza o stalking chiama il 1522. Il numero è gratuito e attivo 24h su 24.

“L’indipendenza economica è uno dei modi con cui si può contrastare la violenza di genere e favorire l’uscita da una relazione tossica" commenta Marzia Scuderi, responsabile dei progetti di cura di Fondazione Libellula.