Leroy Merlin lancia la seconda stagione del podcast Voglia di fare casa

Protagonista della seconda stagione del podcast Voglia di fare casa di Leroy Merlin è l'influencer Vittorio Pettinato. Cinque le puntate

Raccontare l'iter della personalizzazione di un appartamento attraverso un podcast. Leroy Merlin ripropone Voglia di fare casa, disponibile su Spotify e sulle piattaforme streaming audio, quest'anno alla sua seconda stagione, prodotta da Hypercast per Leroy Merlin con il comico e influencer Vittorio Pettinato. Nel podcast si cercano soluzioni originali per trasformare ogni stanza in un ambiente accogliente che rispecchi la propria personalità.

Al centro della storia il protagonista Vittorio che vuole dare alla sua abitazione carattere e personalità. Sarà coadiuvato da acquirenti e consiglieri di vendita di Leroy Merlin. Cinque le puntate, pubblicate con cadenza settimanale, durante le quali si racconterà tutto il percorso che porterà Vittorio a realizzare il suo ambiente ideale.

Le dichiarazioni

“Il nostro impegno quotidiano nell’ispirare e suggerire idee sempre nuove e sostenibili per migliorare la casa trova nel podcast un format innovativo ed efficace per accompagnare i nostri clienti nelle loro scelte" commenta Alessandro Lupo, director of brand marketing strategy and content di Leroy Merlin Italia.

"Abbiamo deciso di calarci nei panni di un giovane alle prese con un passaggio di vita cruciale: fare di un’abitazione una “casa” -aggiunge Raffaele Costantino, direttore creativo di Hypercast-. E, proprio come Vittorio, anche noi abbiamo deciso di affidarci a dei professionisti come Leroy Merlin, al nostro fianco in questo racconto divertente ma realistico".