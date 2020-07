Leroy Merlin e Renovars: nasce CasaTua

Dalla partnership tra l’azienda multispecialista e la holding, a cui fa capo Facile Ristrutturare, nasce la newco CasaTua, partecipata al 51% da Leroy Merlin e al 49% da Renovars. Grazie a quest’alleanza, l’insegna leader del fai-da-te rafforza la sua offerta di servizi con un vero e proprio hub di competenze potendo offrire ai clienti un pacchetto “chiavi in mano” dedicato interamente al mondo del rinnovamento della casa. Focus di CasaTua sarà, in particolare, il segmento bagno, per cui Leroy Merlin che può usufruire del servizio di ristrutturazione chiavi in mano Bagno Facile.

Nelle aree di progettazione presenti all’interno dei punti di vendita di Leroy Merlin, i clienti interessati ai servizi di ristrutturazione potranno prenotare un appuntamento per essere seguiti in ogni step da un team ad hoc che comprende architetti del network, che coordineranno le fasi di ideazione e progettazione degli interventi, e artigiani e professionisti che realizzeranno i servizi di posa e installazione a domicilio.

“La ristrutturazione rappresenta per Leroy Merlin un business strategico, nel quale vogliamo crescere in un’ottica di azienda piattaforma, creando relazioni con i partner migliori e generando un valore sul territorio. Da sempre vogliamo essere vicini ai nostri clienti, sia per supportarli quando vogliono realizzare i propri progetti in autonomia, sia per affiancarli con i nostri esperti quando hanno bisogno di un consiglio. L’obiettivo è sempre lo stesso: rendere più belle le loro case. Con CasaTua, compiamo un ulteriore passo in questa direzione” spiega Tommaso Moroni, direttore servizi marketing di Leroy Merlin Italia.

“CasaTua è una società al servizio di Leroy Merlin, capace di completare l'offerta del brand sul territorio nazionale e offrire ai clienti un'alternativa valida per ristrutturare” aggiungono Giovanni Amato e Loris Cherubini, co-fondatori di Facile Ristrutturare e del Gruppo Renovars.

Le agevolazioni per i clienti

I consumatori potranno usufruire di tassi di finanziamento agevolati, Iva ridotta immediata e pagamento a stato avanzamento lavori, oltre che dei consueti servizi quali il noleggio di attrezzi e veicoli, il “clicca e ritira” in 2 ore e la consegna della merce dove il cliente desidera.

Dove sarà attivo

Il nuovo servizio CasaTua sarà avviato nelle prossime settimane nei 10 punti di vendita della provincia di Milano, coinvolgendo 25 architetti e 50 imprese, con l’obiettivo di estenderlo nei mesi di luglio e agosto nei negozi di Roma e Napoli e, in seguito, sull’intera rete nazionale.