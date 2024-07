Gallery. Il Centro edile Leroy Merlin di Corsico (Mi)

Il Polo di Corsico (Mi) di Leroy Merlin si arricchische di un Centro Edile che va a completare l'offerta dedicata all'arredamento e all'edilizia

Il Centro Edile (il primo in Lombardia) aperto a Corsico (Mi) da Leroy Merlin si pone come un vero e proprio hub della casa, uno spazio che risponde a più esigenze sul mondo dell'arredamento con un'offerta indirizzata sia ai privati sia ai professionisti del settore.

“L’apertura del Centro Edile di Corsico rappresenta per noi una tappa importante perché ci

consente di creare un vero e proprio polo della casa, un punto di riferimento per clienti e professionisti del settore che hanno la possibilità di trovare in un unico luogo tutti i prodotti e servizi necessari ai progetti di costruzione, ristrutturazione e efficientamento energetico della casa -spiega Luigi Russo, store leader di Leroy Merlin-. Questo nuovo polo si inserisce inoltre in un territorio molto dinamico e attrattivo, grazie alla vicinanza della tangenziale, ma comunque non lontano dalle direttrici urbane che portano verso il centro città”.

Negli ultimi anni, tra l'altro, Leroy Merlin sta potenziando la sua presenza sul territorio diversificando la sua offerta e rendendola sempre più specializzata. Ne sono un esempio i format di prossimità per la casa, il concept per il bagno e quello per porte e finestre con assortimenti specifici per esigenze mirate.

Il punto di vendita

Si estende su un'area di 1.500 mq

L'intero polo, invece, copre un'area di 16.000 mq tra interno ed esterno

tra interno ed esterno A completamento del polo, anche un magazzino dedicato di 450 mq

Impiega 200 persone.

Il centro va ad aggiungersi alle strutture già operative: ossia negozio, showroom e magazzino, con un ampio ventaglio di servizi per l’edilizia, la progettazione, la costruzione, la ristrutturazione e il miglioramento della casa. L'idea è di fornire al cliente un'offerta completa arricchita dalla presenza di esperi in grado di progettare insieme al cliente arredi e interni.

I servizi

All'interno del nuovo Centro Edile sono vari i servizi che spaziano dalla possibilità di ritiro prodotti tramite drive through al contatto telefonico diretto con i venditori, dal servizio di noleggio attrezzature e furgone alla capacità di rispondere anche a richieste di grandi forniture di materiale, con la disponibilità di consegna diretta in cantiere con gru direttamente dal fornitore.

Inoltre, a differenza di altri rivenditori specializzati del settore edile, il Centro Edile è uno spazio interamente coperto, in grado quindi di garantire un deposito e un’esposizione di materiali e prodotti, senza dover subire il condizionamento di umidità, intemperie, inquinamento e altri fattori esterni.

L'offerta

L'assortimento del centro comprende materiali da costruzione (cartongesso, mattoni, gasbeton), polveri premiscelate e predosate, attrezzature (scale, trabattelli fino a 10Mt di lavoro e betoniere), isolamento, termico e acustico, combustibili (pellet sempre disponibile tutto l'anno), coperture, tradizionali (tegole in cotto), policarbonato, pvc, metallo e bitume.